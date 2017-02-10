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Андреева подтверждает слухи о беременности


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Недавно Паулина Андреева спровоцировала волну слухов. Актриса появилась на премьере картины Федора Бондарчука «Притяжение» в платье, за складками которого угадывался округлившийся живот. Сплетники стали судачить о беременности. А теперь артистка дала новый повод.

Паулина опубликовала в Instagram трогательный совместный снимок с Федором. На фото не только заметны изменения фигуры актрисы, но и выражение лица Бондарчука очень многозначительное. Что любопытно - все снимки, опубликованные ранее, Андреева удалила. Поклонники сочли это намеком на начало новой главы в жизни звезды. И намеком на скорое пополнение.

«Две половинки одного целого!», «Красивые и талантливые!», «Бондарчук прям сияет! Здорового малыша им!!!», «Он с ума сходит от неё))))», «Самая-самая крутая пара», «Класс! Только не засиживайтесь в декрете! Быстрее на сцену!»

Впрочем, некоторые остались недовольны снимком. По мнению критиков, Бондарчук на фотографии выглядит слишком старым и даже «напоминает дедушку Ленина».

Напомним, с Паулиной Андреевой кинематографист официально вместе с весны прошлого года. Предполагается, что в скором времени пара сыграет свадьбу, причем торжество обещает быть довольно скромным и приватным.

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1 Не нравится 1 Нравится 10.02.2017 Теги: Паулина Андреева

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