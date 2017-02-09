У Тома Джонса роман с Присциллой Пресли

Любви все возрасты покорны. И это не заезженная цитата классика, а реальность. В общем, надежда есть всегда, и не стоит дистанцироваться от романтики. Даже если вам чуть за семьдесят.

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Известный певец Том Джонс (Tom Jones) и вдова короля рок-н-ролла Присцилла Пресли (Priscilla Presley), по слухам, в романтических отношениях. Артисту - 76 лет, актрисе- 71. При этом оба выглядят прекрасно и определенно не жалуются на недостаток энергии.

Фото опубликовано PEOPLETALK.RU (@peopletalkru) Фев 8 2017 в 10:52 PST

«Том ухаживает за Присциллой, и она это принимает. Между ними проскочила искра, но они не торопятся. У них первые дни романа, и все складывается прекрасно, им нравится», - рассказал инсайдер The Sun.

Как отмечается, в прошлом году Джонс потерял жену - его супруга Линда скончалась после борьбы с онкологией. Миссис Пресли с давних пор дружит с Томом, а последний год старалась всячески поддерживать его. По всей видимости, теплые дружеские отношения постепенно переросли в нечто большее. И определенно, звезды прекрасно проведут наступающий День святого Валентина.

Кстати, Джонс недавно обмолвился: «Присцилла - прекрасная женщина. Мы прекрасно проводим время вместе».

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Источник фото: Globallookpress.com