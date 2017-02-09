Тиль Швайгер блеснет в экранизации романа Достоевского
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Знаменитый немецкий актер Тиль Швайгер (Til Schweiger) пользуется большим успехом в России. И сам артист довольно активно интересуется русской культурой и не отказывается от работы с российскими режиссерами. Недавно звезде поступило предложение сняться в экранизации классики русской литературы, и Тиль, похоже, долго не раздумывал.
Швайгер сыграет в новой киноверсии романа «Преступление и наказание». Режиссер-постановщик картины Роман Доронин уже заявил, что лента станет «пропагандой нашей классики на весь мир». Впрочем, роман Федора Михайловича Достоевского и так достаточно известен, и тем не менее мало кто упустит возможность посмотреть на Швайгера именно в этой версии.
Какую роль сыграет немецкий актер и кто будет Родионом Раскольниковым - пока не уточняется. Зато Доронин поспешил сообщить, что лента выйдет в новом формате VR 360. Зрители, благодаря специальным очкам, будут полностью вовлечены в происходящее на экране. «Год назад технологии были дорогими, а сейчас мы можем сделать такой революционный проект. У нас есть возможность опередить весь мировой кинематограф», - цитирует ТАСС кинематографиста.
В прокат картину планируется выпустить в конце 2018 года.
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 8
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madameне переношу его! подлиза майнстрима
09.02.17 19:57
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ЛотоssПардон, что значит "подлиза майнстрима"? Многие хорошие вещи рано или поздно становятся майнстримом. Он отличный актер и режиссер.
09.02.17 21:37
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madameоченъ просто - оппортунист и коллаборационист кто такие коллаборационисты надеюсъ знаете?
10.02.17 12:50
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ЛотоssКто такие коллаборационисты я знаю. Просто не очень понимаю, с кем таким он сотрудничает, кто вам так не нравится, Майнстрим - слишком абстрактное понятие.
10.02.17 14:30
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madameмайнстрим - на западе понятие вполне конкретное а эты мразъ швайгер вопил как он сейчас образцовое общежитие длай арабов построит - за денъги налогоплателъщиков разумеется - ну и сам конечно, поимеет а тут раз - денъги никто даватъ не собирается, вот он и заткнулся зато как народ оскорблятъ -тут он отличился
10.02.17 15:40
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Marana VilniusОбожаю его. Красавчик!
09.02.17 18:06
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БуХочу чтоб Тиль сгырал старушку! Давайте петицию напишем, а?
09.02.17 16:49