Тиль Швайгер блеснет в экранизации романа Достоевского

Знаменитый немецкий актер Тиль Швайгер (Til Schweiger) пользуется большим успехом в России. И сам артист довольно активно интересуется русской культурой и не отказывается от работы с российскими режиссерами. Недавно звезде поступило предложение сняться в экранизации классики русской литературы, и Тиль, похоже, долго не раздумывал.

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Швайгер сыграет в новой киноверсии романа «Преступление и наказание». Режиссер-постановщик картины Роман Доронин уже заявил, что лента станет «пропагандой нашей классики на весь мир». Впрочем, роман Федора Михайловича Достоевского и так достаточно известен, и тем не менее мало кто упустит возможность посмотреть на Швайгера именно в этой версии.

Какую роль сыграет немецкий актер и кто будет Родионом Раскольниковым - пока не уточняется. Зато Доронин поспешил сообщить, что лента выйдет в новом формате VR 360. Зрители, благодаря специальным очкам, будут полностью вовлечены в происходящее на экране. «Год назад технологии были дорогими, а сейчас мы можем сделать такой революционный проект. У нас есть возможность опередить весь мировой кинематограф», - цитирует ТАСС кинематографиста.

В прокат картину планируется выпустить в конце 2018 года.

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Источник фото: Globallookpress.com