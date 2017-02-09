 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Тарасов устраивает личную жизнь


0 0

С разводом жизнь не заканчивается. Тарабузиков больше нет - Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов пошли своими путями. Но пока телеведущая активно занимается музыкальной карьерой, футболист сосредоточился на личном.

Дмитрий Тарасов все еще не восстановился после травмы ноги в прошлом году. Как сообщил руководитель пресс-службы «Локомотива» Андрей Бодров, полузащитник не будет принимать участие в контрольных матчах на втором сборе. На третьем сборе будет видно - сможет ли спортсмен играть дальше.

Ситуация не самая приятная, но Дмитрий не расстраивается. И старается не терять времени зря. Как рапортуют таблоиды, Тарасов вплотную занялся обустройством особняка в Подмосковье. Причем помогает футболисту... модель Анастасия Костенко. На днях Дмитрий в компании девушки, очень похожей на Анастасию, был замечен в одном из торговых центров в момент приобретения предметов интерьера.

Впрочем, спортсмен обсуждать личную жизнь отказывается.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что роман Тарасова с обладательницей титула «Вторая вице-мисс Россия — 2014» начался за несколько месяцев до развода с Бузовой. Отношения у влюбленных серьезные: футболист якобы сначала снял для подруги квартиру в Москве, а потом предложил ей переехать в его загородные апартаменты. Более того, в январе зациркулировали сплетни о беременности Костенко.

Ранее мы писали: 

Тарасов прокомментировал развод с Бузовой. Ведущая и футболист торопятся с расторжением брака. 

Почему Бузова рассталась с мужем? Есть несколько версий. 

Дмитрий Тарасов готовится к пополнению? Появились сообщения о беременности подруги футболиста. 


0 Не нравится 0 Нравится 09.02.2017 Теги: Дмитрий Тарасов

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору