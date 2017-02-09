Тарасов устраивает личную жизнь

С разводом жизнь не заканчивается. Тарабузиков больше нет - Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов пошли своими путями. Но пока телеведущая активно занимается музыкальной карьерой, футболист сосредоточился на личном.

Дмитрий Тарасов все еще не восстановился после травмы ноги в прошлом году. Как сообщил руководитель пресс-службы «Локомотива» Андрей Бодров, полузащитник не будет принимать участие в контрольных матчах на втором сборе. На третьем сборе будет видно - сможет ли спортсмен играть дальше.

Ситуация не самая приятная, но Дмитрий не расстраивается. И старается не терять времени зря. Как рапортуют таблоиды, Тарасов вплотную занялся обустройством особняка в Подмосковье. Причем помогает футболисту... модель Анастасия Костенко. На днях Дмитрий в компании девушки, очень похожей на Анастасию, был замечен в одном из торговых центров в момент приобретения предметов интерьера.

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Впрочем, спортсмен обсуждать личную жизнь отказывается.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что роман Тарасова с обладательницей титула «Вторая вице-мисс Россия — 2014» начался за несколько месяцев до развода с Бузовой. Отношения у влюбленных серьезные: футболист якобы сначала снял для подруги квартиру в Москве, а потом предложил ей переехать в его загородные апартаменты. Более того, в январе зациркулировали сплетни о беременности Костенко.

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Почему Бузова рассталась с мужем? Есть несколько версий.