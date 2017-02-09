Скарлетт Йоханссон слишком счастлива для развода

Актриса Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) вновь интригует. Недавно появились сплетни о разводе звезды с мужем, журналистом Роменом Дориаком (Romain Dauriac). Но на какое-то время слухи приутихли. И вот - снова.

















Накануне Скарлетт блеснула на гала-приеме amFAR в Нью-Йорке. Звезда появилась в стильном костюме, с жакетом на голое тело. Но как отмечают светские обозреватели, гораздо более интригующим, нежели провокационное декольте, было то обстоятельство, что актриса появилась без обручального кольца. Выглядела Йоханссон вполне счастливой и довольной жизнью, так что журналисты уже не знают, что и думать.

Напомним, сплетни о разрыве Йоханссон с мужем появились после того, как актриса была замечена на протестном "Женском марше" в Вашингтоне без обручального кольца на руке. Однако через неделю актриса появилась с супругом на одной из выставок в Нью-Йорке.

Также на приеме amFAR были замечены супермодель Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell), модельер Донателла Версаче (Donatella Versace), модель Алессандра Амбросио (Alessandra Ambrosio ) и другие знаменитости А-класса. Напомним, благотворительный ужин традиционно проходит в Нью-Йорке перед открытием Недели моды.

Ранее мы писали:

Скарлетт Йоханссон ратует за права женщин. Актриса стала звездой Cosmopolitan.

Самые сексуальные снимки Скарлетт Йоханссон. Актриса дважды получала титул самой сексуальной из ныне живущих по версии Esquire.

Скарлетт Йоханссон: «Сексуальность недолговечна». По словам звезды, с возрастом она все больше принимает себя, свое тело, свой имидж.

Источник фото: Globallookpress.com