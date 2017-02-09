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Скарлетт Йоханссон слишком счастлива для развода


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Актриса Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) вновь интригует. Недавно появились сплетни о разводе звезды с мужем, журналистом Роменом Дориаком (Romain Dauriac). Но на какое-то время слухи приутихли. И вот - снова.

  • Скарлетт Йоханссон
  • Скарлетт Йоханссон
  • Скарлетт Йоханссон
  • Скарлетт Йоханссон
  • Наоми Кэмпбелл
  • Наоми Кэмпбелл
  • Наоми Кэмпбелл и Донателла Версаче
  • Алессандра Амбросио
 
 
 

Накануне Скарлетт блеснула на гала-приеме amFAR в Нью-Йорке. Звезда появилась в стильном костюме, с жакетом на голое тело. Но как отмечают светские обозреватели, гораздо более интригующим, нежели провокационное декольте, было то обстоятельство, что актриса появилась без обручального кольца. Выглядела Йоханссон вполне счастливой и довольной жизнью, так что журналисты уже не знают, что и думать.

Напомним, сплетни о разрыве Йоханссон с мужем появились после того, как актриса была замечена на протестном "Женском марше" в Вашингтоне без обручального кольца на руке. Однако через неделю актриса появилась с супругом на одной из выставок в Нью-Йорке.

Также на приеме amFAR были замечены супермодель Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell), модельер Донателла Версаче (Donatella Versace), модель Алессандра Амбросио (Alessandra Ambrosio ) и другие знаменитости А-класса. Напомним, благотворительный ужин традиционно проходит в Нью-Йорке перед открытием Недели моды.

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Источник фото: Globallookpress.com

 



0 Не нравится 1 Нравится 09.02.2017 Теги: Скарлетт Йоханссон

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