Мадонна расширила семью

У поп-дивы Мадонны (Madonna) большая радость. Теперь у звезды еще больше детей, смеха и веселья. Как официально сообщила певица, она завершила процесc удочерения двух девочек - Эстер и Стеллы - из Малави.

Фото опубликовано Madonna (@madonna) Фев 8 2017 в 10:24 PST

Накануне звезда опубликовала совместный снимок с девочками. «Хочу официально сообщить, что завершила процесс удочерения сестер-близнецов из Малави, и я вне себя от радости, что они стали частью нашей семьи. Я благодарна всем в Малави, кто сделал это возможным, и прошу СМИ уважать наше право на личную жизнь в течение этого переходного периода. Спасибо также моей семье, друзьям и всей моей большой команде за вашу поддержку и любовь!» — подписала фотографию звезда.

По предположениям журналистов, сейчас артистка находится с детьми в Малави, но в скором времени вылетит с девочками в США. А тем временем светские обозреватели судачат о мотивах звезды. Многие полагают, что на решение Мадонны об удочерении сильно повлияло то, что ее сын Рокко (Rocco) категорически отказался жить с матерью и уже более года находится в Лондоне.

Напомним, в конце 2015 года певица пыталась вернуть подростка через суд и обвиняла его отца, режиссера Гая Ричи (Guy Ritchie), в неправильном воспитании. Однако суд принял сторону Рокко.

Ранее мы писали:

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Гай Ричи: «Дети имеют право валять дурака». Кинематографист не сторонник железной дисциплины.