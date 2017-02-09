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Мадонна расширила семью


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У поп-дивы Мадонны (Madonna) большая радость. Теперь у звезды еще больше детей, смеха и веселья. Как официально сообщила певица, она завершила процесc удочерения двух девочек - Эстер и Стеллы - из Малави.

 

Накануне звезда опубликовала совместный снимок с девочками. «Хочу официально сообщить, что завершила процесс удочерения сестер-близнецов из Малави, и я вне себя от радости, что они стали частью нашей семьи. Я благодарна всем в Малави, кто сделал это возможным, и прошу СМИ уважать наше право на личную жизнь в течение этого переходного периода. Спасибо также моей семье, друзьям и всей моей большой команде за вашу поддержку и любовь!» — подписала фотографию звезда.

По предположениям журналистов, сейчас артистка находится с детьми в Малави, но в скором времени вылетит с девочками в США. А тем временем светские обозреватели судачат о мотивах звезды. Многие полагают, что на решение Мадонны об удочерении сильно повлияло то, что ее сын Рокко (Rocco) категорически отказался жить с матерью и уже более года находится в Лондоне.

Напомним, в конце 2015 года певица пыталась вернуть подростка через суд и обвиняла его отца, режиссера Гая Ричи (Guy Ritchie), в неправильном воспитании. Однако суд принял сторону Рокко.

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    Рисунок
    Что сподвигло Мадонну на удочерение?

Ранее мы писали:

Мадонна проиграла борьбу за сына. Официальным опекуном Рокко стал Гай Ричи.

Мадонна помирилась с сыном. Звезде удалось, наконец, найти общий язык с подростком. 

Гай Ричи: «Дети имеют право валять дурака». Кинематографист не сторонник железной дисциплины. 



0 Не нравится 0 Нравится 09.02.2017 Теги: Мадонна

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