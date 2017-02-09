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Дакоту Джонсон потянуло на ретро-гламур


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Чем ближе праздник всех влюбленных, тем больше нас тянет на откровенную романтику. Розовые оттенки, рюши, кокетливые платья и прочее. Так называемая «ваниль» не чужда даже Дакоте Джонсон (Dakota Johnson). Притом что сейчас актриса представляет сиквел нашумевшего эротического триллера.

 

В странах Европы проходит презентация фильма «На пятьдесят оттенков темнее» - очередная импровизация на тему БДСМ. Но исполнительница главной роли вовсе не желает ограничивать себя одним амплуа. Вчера на премьере в Мадриде Дакота появилась в милом платье от Gucci, щедро отделанном рюшами. У некоторых поклонников саги «Пятьдесят оттенков серого» даже случился когнитивный диссонанс.

 

Кстати, недавно Джонсон попыталась объяснить феномен «оттенков». «Думаю, так показывать отношения в фильме, где герои практикуют БДСМ и не расстаются с кожаными плетками, честнее, чем в романтических драмах. Для актера это отличный опыт – играть персонажа с психологическими проблемами и необычными сексуальными наклонностями. Серьезно – ну что может быть круче?»

Напомним, заключительная часть трилогии выйдет в 2018 году.

Ранее мы писали:

Первый трейлер «На 50 оттенков темнее». Маскарад, фейерверк и интимные сцены.​

На съемках «На 50 оттенков темнее» Джонсон заменит дублерша. Актриса не может сниматься в слишком откровенных сценах.

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0 Не нравится 0 Нравится 09.02.2017 Теги: Дакота Джонсон

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