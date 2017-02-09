Цирковой мюзикл «Сколько стоит любовь?»

В смелом эксперименте продюсера Яны Шевченко сочетаются самые различные жанры: в спектакле участвуют уникальные и разнообразные по своей стилистике цирковые номера, гимнасты и акробаты работают в сложном и слаженном тандеме с профессиональными танцорами, а интересная и красивая история раскрывается при помощи прекрасной музыки, написанной специально для этого шоу.

Зрители окажутся в самом эпицентре увлекательных событий, заглянут в закулисье клубных интриг и погрузятся в особый мир, полный сильных чувств и всепоглощающей страсти. Острый контекст представления погрузит зрителя в атмосферу соблазна, окутывая пороки в обертку гламурной жизни, где только искренняя любовь и верность в отношениях оголяют нам основную ценность нашего времени — силу чистой любви.

- Композитор проекта — Денис Ковальский (лауреат семи премий «Песня года», обладатель трёх «Золотых граммофонов»), автор песен — Михаил Лидес (автор песен для Ирины Аллегровой, Анны Семенович и других звезд эстрады), режиссер-постановщик проекта — Яков Ломкин (ведущий актер и режиссер театра «Сатирикон»), постановщик цирковых номеров — Сергей Маргай («Фабрика звезд» (1 канал), «Минута славы» (1 канал), «Стиляги-шоу» (канал Россия) и другие проекты).

- Более 500 эксклюзивных костюмов, созданных модным московским дизайнером Андреем Пономаревым, подчеркивают блеск и роскошь постановки.

- Фантастическое бурлеск-шоу, покорившее зрителей во всей России — теперь на большой сцене Цирка Чудес!

Шоу «Сколько стоит любовь» разрушит привычные стереотипы и покорит зрителей глубиной ценности чистых отношений.

Шоу имеет возрастное ограничение 18+

Билеты от 1 000р.

Сайт: http://www.lovemusical.ru



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