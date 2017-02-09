 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Цирковой мюзикл «Сколько стоит любовь?»


0 0

В смелом эксперименте продюсера Яны Шевченко сочетаются самые различные жанры: в спектакле участвуют уникальные и разнообразные по своей стилистике цирковые номера, гимнасты и акробаты работают в сложном и слаженном тандеме с профессиональными танцорами, а интересная и красивая история раскрывается при помощи прекрасной музыки, написанной специально для этого шоу.

Цирковой мюзикл «Сколько стоит любовь?»

Зрители окажутся в самом эпицентре увлекательных событий, заглянут в закулисье клубных интриг и погрузятся в особый мир, полный сильных чувств и всепоглощающей страсти. Острый контекст представления погрузит зрителя в атмосферу соблазна, окутывая пороки в обертку гламурной жизни, где только искренняя любовь и верность в отношениях оголяют нам основную ценность нашего времени — силу чистой любви.

- Композитор проекта — Денис Ковальский (лауреат семи премий «Песня года», обладатель трёх «Золотых граммофонов»), автор песен — Михаил Лидес (автор песен для Ирины Аллегровой, Анны Семенович и других звезд эстрады), режиссер-постановщик проекта — Яков Ломкин (ведущий актер и режиссер театра «Сатирикон»), постановщик цирковых номеров — Сергей Маргай («Фабрика звезд» (1 канал), «Минута славы» (1 канал), «Стиляги-шоу» (канал Россия) и другие проекты).

- Более 500 эксклюзивных костюмов, созданных модным московским дизайнером Андреем Пономаревым, подчеркивают блеск и роскошь постановки.

- Фантастическое бурлеск-шоу, покорившее зрителей во всей России — теперь на большой сцене Цирка Чудес!

Шоу «Сколько стоит любовь» разрушит привычные стереотипы и покорит зрителей глубиной ценности чистых отношений.

Шоу имеет возрастное ограничение 18+

Билеты от 1 000р.

Сайт: http://www.lovemusical.ru


Публикуется на правах рекламы



0 Не нравится 0 Нравится 09.02.2017 Теги: Цирковой мюзикл день влюбленных

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору