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Бузова представила тизер дебютного клипа


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Ольга Бузова - девушка пробивная и упорная, что бы там ни говорили хейтеры и завистники. Ведущая очень активно работает над своей музыкальной карьерой и довольно успешно. Сегодня Ольга представила тизер клипа на песню «Привыкаю».

Вчера Бузова весь день была на съемках. «Это мой дебютный клип, и я очень переживаю. На площадке с 8 утра... И впереди ещё 12 часов работы. У нас стопроцентное понимание и абсолютное доверие к режиссеру», - писала девушка.

Сегодня Ольга уже представляет отрывок видео. «До сих пор нахожусь под впечатлением от съемок своего дебютного клипа на песню #Привыкаю, премьера которого состоится в марте! Леша, @alexey_k_golubev спасибо тебе и твоей команде за вчерашний день. Мне кажется, у нас получился отличный тандем! Спасибо, что прочувствовал меня, и жду с нетерпением нашу работу».

В свою очередь Голубев весьма лестно отозвался о звезде: «Оля меня приятно удивила своим подходом к работе. Она бесстрашная!!! Падение с 3 метров ровной спиной без страховки!!! Работа нон-стоп с большим количеством прессы, и также держать лицо до конца съемочного дня. При этом профессионально выдавая эмоции».

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Между прочим, недавно Бузова обмолвилась о возможности выставить свою кандидатуру на конкурс «Евровидение». «Моя сольная карьера только начинается. Для меня это очень серьезный шаг, потому что я люблю все делать четко и готовиться на все 100 %. Я перфекционист! В этом году я поддерживаю свою подругу Лену Темникову. Считаю, что Лена, как никто другой, заслуживает представлять нашу страну на этом музыкальном конкурсе. Я если и поеду, то в следующем году, и только если меня выберет народ зрительским голосованием!»

Ранее мы писали:  

Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию. 

Что с лицом Ольги Бузовой? Поклонники заметили изменения во внешности ведущей. 

Бузова совершила «Прорыв года».  Ведущая получила почетную награду.



2 Не нравится 1 Нравится 09.02.2017 Теги: Ольга Бузова

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