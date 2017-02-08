Шепелев заменит Корчевникова

Шоумен Дмитрий Шепелев последние несколько месяцев сосредоточился на воспитании сына. Таблоиды долго обсуждали слух о том, что конфликт с семьей Фриске подпортил репутацию артисту и у Дмитрия возникли проблемы с работой. Но теперь ситуация меняется.

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На днях стало известно о том, что ведущий ток-шоу «Прямой эфир» телеканала «Россия-1» Борис Корчевников покидает проект. И теперь появилась информация о том, что передачу будет вести Шепелев.

По данным Life, специально под Шепелева будет создана новая студия. Кроме того, изменится формат программы. Ожидается, что съемки обновленного ток-шоу стартуют уже на днях, а первые выпуски выйдут в эфир в марте.

«Ну что. Кажется, мои затянувшиеся "каникулы" подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Старт уже в марте. Кто, если не я?» — написал сам Дмитрий в соцсетях.

По словам сотрудников телеканала, уход Корчевникова обсуждался уже давно. Борис не раз жаловался на самочувствие, и, по всей вероятности, именно состояние здоровья (в свое время ведущему удалили опухоль мозга) стало главной причиной ухода из программы. Уточняется, что мужчина продолжит работу на канале.

Напомним, Дмитрий Шепелев долгое время работал на Первом канале, вместе с Юрием Николаевым вел программу «Достояние республики». В прошлом году он также вел шоу «Два голоса» на телеканале СТС.

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