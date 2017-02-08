Седокова ждет третьего ребенка

Анна Седокова успевает все и везде. Музыка, кино, мода и дети. О последнем следует сказать особо. Сегодня звезда официально сообщила о своем интересном положении. И судя по фотографии, опубликованной Анной, она находится на втором триместре.

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Слухи о беременности Седоковой появились еще в декабре. Но тогда Анна комментировать сплетни не стала, а ее представитель даже опроверг информацию, заявив, что артистка сосредоточена на работе.

Но теперь Анна решилась. «С каждым прожитым мгновением в жизни ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное - свою Семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое СЧАСТЬЕ, о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в 3 раз, и я благодарю Бога за это волшебство!» - написала артистка.

Седокова добавила, что в День всех Влюбленных представит свою новую видеоработу и песню «Первая любовь».

Напомним, сейчас Анна воспитывает двух дочерей - Алину, рожденную в браке с футболистом Валентином Белькевичем, и Монику, рожденную в браке с бизнесменом Максимом Чернявским. Об отце третьего малыша Седокова предпочитает пока не рассказывать. В прошлом году артистка рассталась с танцором Сергеем Гуманом и с тех пор не обсуждает личную жизнь.

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