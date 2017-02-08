Подготовка к свиданию: мастер-класс от стилиста
0 0
Вебинар - 13 февраля в 18:30 (время московское).
Автор - стилист Елена Юрина
Скоро День святого Валентина, и пора признаться: мы идем на этот шаг из большой и чистой любви к вам. Все секреты и лайфхаки подготовки к свиданию за 30 минут, создания романтических локонов, безупречного вечернего макияжа и подбора идеальных нарядов будут раскрыты!
Поучаствовав в бесплатном вебинаре от стилиста Елены Юриной, вы сможете применить все знания самостоятельно перед каждой встречей с интересующим вас мужчиной. Без дорогостоящей косметики, быстро и с удовольствием! Польза 100%! Цена: 0 рублей.
Программа вебинара:
- Три компонента образа: макияж, прическа, стиль. Правильный подбор образа и расстановка акцентов.
- Порядок нанесения косметических средств. Ваши лучшие друзья: косметический кейс и кисти.
- Красивые локоны своими руками. Выбор плойки, расчески и стайлинга, которые сделают ваши волосы роскошными.
- Определяем ваш типаж внешности. Законы привлекательности образа. Психология цвета, опасные цвета. Тип фигуры: почему его нужно учитывать.
Место встречи – интернет, 13 февраля с 18:30 до 19:30 (время московское). Записаться на вебинар можно здесь.