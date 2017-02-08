 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Подготовка к свиданию: мастер-класс от стилиста


0 0

Вебинар - 13 февраля в 18:30 (время московское).
Автор - стилист Елена Юрина

Подготовка к свиданию: мастер-класс от стилиста

Скоро День святого Валентина, и пора признаться: мы идем на этот шаг из большой и чистой любви к вам. Все секреты и лайфхаки подготовки к свиданию за 30 минут, создания романтических локонов, безупречного вечернего макияжа и подбора идеальных нарядов будут раскрыты!

Поучаствовав в бесплатном вебинаре от стилиста Елены Юриной, вы сможете применить все знания самостоятельно перед каждой встречей с интересующим вас мужчиной. Без дорогостоящей косметики, быстро и с удовольствием! Польза 100%! Цена: 0 рублей.

Программа вебинара:

  1. Три компонента образа: макияж, прическа, стиль. Правильный подбор образа и расстановка акцентов.
  2. Порядок нанесения косметических средств. Ваши лучшие друзья: косметический кейс и кисти.
  3. Красивые локоны своими руками. Выбор плойки, расчески и стайлинга, которые сделают ваши волосы роскошными.
  4. Определяем ваш типаж внешности. Законы привлекательности образа. Психология цвета, опасные цвета. Тип фигуры: почему его нужно учитывать.  

Место встречи – интернет, 13 февраля с 18:30 до 19:30 (время московское). Записаться на вебинар можно здесь.



0 Не нравится 0 Нравится 08.02.2017 Теги: свидание мастер-класс стиль

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору