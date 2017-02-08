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Памела Андерсон показала зрелую сексуальность


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В свое время она была одним из самых ярких секс-символов Голливуда. Да и сейчас Памела Андерсон (Pamela Anderson) при желании может показать высший класс. Вчера она так и сделала. Светские обозреватели в легком шоке.

 
 
 

49-летняя Андерсон стала звездой одной из вечеринок закрытого клуба Annabel в лондонском районе Мейфэр. Актриса появилась в кружевном черном платье с довольно внушительным декольте. И без бюстгальтера. Смотрелась Пэм провокационно, но отнюдь не вульгарно. При этом журналисты заметили, что актриса прекрасно держалась и выглядела вполне довольной жизнью.

А тем временем в таблоидах появились сообщения о новом романе звезды. По слухам, у Андерсон завязались романтические отношения с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Пэм довольно часто навещает Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, и, по словам работников посольства, с каждым свиданием ее наряды становятся все сексуальнее. Так что можно сделать определенные выводы.

Впрочем, Андерсон предпочитает личную жизнь не комментировать, Ассанж также давно не общается с коллегами.

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    Рисунок
    Как вам наряд Памелы?

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0 Не нравится 2 Нравится 08.02.2017 Теги: Памела Андерсон

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