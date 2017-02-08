Памела Андерсон показала зрелую сексуальность
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В свое время она была одним из самых ярких секс-символов Голливуда. Да и сейчас Памела Андерсон (Pamela Anderson) при желании может показать высший класс. Вчера она так и сделала. Светские обозреватели в легком шоке.
49-летняя Андерсон стала звездой одной из вечеринок закрытого клуба Annabel в лондонском районе Мейфэр. Актриса появилась в кружевном черном платье с довольно внушительным декольте. И без бюстгальтера. Смотрелась Пэм провокационно, но отнюдь не вульгарно. При этом журналисты заметили, что актриса прекрасно держалась и выглядела вполне довольной жизнью.
А тем временем в таблоидах появились сообщения о новом романе звезды. По слухам, у Андерсон завязались романтические отношения с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Пэм довольно часто навещает Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, и, по словам работников посольства, с каждым свиданием ее наряды становятся все сексуальнее. Так что можно сделать определенные выводы.
Впрочем, Андерсон предпочитает личную жизнь не комментировать, Ассанж также давно не общается с коллегами.
Ранее мы писали:Ирина Шейк объединилась с Памелой Андерсон. Модели обнажились для Love.
Памела Андерсон в последний раз обнажилась для Playboy. О таком завершении модельной карьеры может мечтать любая звезда.Памела Андерсон снова в команде «Спасателей Малибу». Актриса присоединилась к съемочной группе нового фильма.
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Обсуждение 6
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Ellis_@Я не оч понимаю зачем даме в этом уважаемом возрасте выставлять себя на всеобщее обозрение в таком кружевном прикиде... Профессия папарацци ушла в прошлое. Селебрити сами себя фоткают, сами себя показывают. И в выгодном свете, и не очень. Что молодец, в постоянном весе она.
08.02.17 15:10
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крокодил какой-то о боге
08.02.17 14:30
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Micha PiterВыглядит всё это смешно и вульгарно...
08.02.17 13:43
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ПрелестьНет, Пэм, для 49 это ужас. Похвастаться нечем. Увы.
08.02.17 13:22
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НТбаба яга
08.02.17 12:12
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лакиненене, в таком возрасте этот стиль - порношик - ну очень старит, увы( и выражение "зрелая сексуальность" - из той же корзины..сексуальность она или есть, или нет, и возраста не имеет
08.02.17 11:50