Наталья Водянова: «Чувствую себя замужней»

Наталья Водянова обычно с энтузиазмом рассказывает о своем благотворительном фонде. Но порой она не прочь немного пооткровенничать о личном. Топ-модель стала звездой нового выпуска журнала Porter. В номере представлены эффектная фотосессия Натальи и интервью.

Водянова продемонстрировала несколько стильных нарядов из новых коллекций известных брендов и согласилась немного рассказать о своем возлюбленном и детях. «Антуан (Арно) вовсе не искал модель, чтобы стать отцом, — рассказала звезда. — И поверьте, у меня было немало причин, чтобы подумать о нашей совместной жизни. У нас родились дети, и это стало сюрпризом. В жизни такое порой случается».

​

Арно и Водянова довольно долго вместе, но не торопятся с регистрацией отношений. «Да, конечно, мы могли бы пожениться, но это не то, что меня действительно очень сильно интересует. Я чувствую себя замужней. Знаете, когда ваш первый брак оказывается неудачным, все это уже не кажется таким уж привлекательным. У нас все хорошо, так зачем что-то менять? Штамп в паспорте точно не сделает наши отношения лучше».

Ранее мы писали:

У Водяновой нет времени на свадьбу. Модель мечтает о роскошном торжестве.

От Довимы до Натальи Водяновой: как менялись каноны красоты. Как происходила эволюция стандартов.