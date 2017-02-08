Кейт Мосс рассказала, как научилась обнажаться

В следующем году Кейт Мосс (Kate Moss) отметит 30-летие своей карьеры в модельном бизнесе. Да, несмотря на многочисленные скандалы, жесткую конкуренцию и не самый здоровый образ жизни, ей удалось продержаться на протяжении нескольких десятилетий. И это вовсе не потому, что Кейт просто везло.

















В Сети появились эффектные снимки 43-летней Мосс для нового номера журнала W. Звезда позировала знаменитому фотодуэту Мерт Алас (Mert Alas) - Маркус Пигго (Marcus Piggott), а в сопроводительном интервью рассказала, как ей удалось преодолеть свою стеснительность. Дело в том, что мать не раз говорила Кейт, что она не очень фотогенична.

«Уже в самом начале моей карьеры фотографы часто просили меня раздеться. И это несмотря на то, что я совсем не любила свое тело. Вообще. Но постепенно я научилась чувствовать себя комфортно обнаженной», — рассказала звезда.

На вопрос, не был ли Джонни Депп (Johnny Depp) случайно героем ее девичьих грез, Кейт ответила: «Нет, нет. Я была без ума от Роба Лоу (американский актер). У меня был на стене плакат с его изображением».

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