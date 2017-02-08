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Фигура Бородиной смутила поклонников


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Ксения Бородина - не только известная телеведущая. Девушка активно занимается модным бизнесом и рекламирует собственную линию одежды. На днях Ксения представила платье, идеально подходящее для празднования Дня святого Валентина. Однако поклонников фото звезды смутило.

На снимке Бородина запечатлена в романтичном бархатном коктейльном платье оттенка увядшей розы. «Мы же девочки, разве не найдем повод надеть красивое платье и пойти на свидание, а впереди 14 февраля», - пишет Ксения. Большинство подписчиков похвалили наряд: «Ксюша эталон женственности. Фотка супер», «Тебе идет этот цвет», «Ксюша, нет слов! Ты просто сногсшибательная женщина!!!», «На мой взгляд, образ под Джей Ло, есть сходство однозначно, оч круто!»

Но некоторые обратили внимание на фигуру и даже разглядели округлившийся живот: «Она беременна?», «В положении?». Появились также версии, что звезда решилась на коррекцию формы груди: «Похоже на импланты», «Силиконовая грудь».

Сама Ксения предпочитает пока не обсуждать темы беременности и пластики. Звезда предпочитает готовиться к самому романтичному празднику.

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    Рисунок
    Что выдумаете о фигуре Бородиной?

Ранее мы писали:

Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.

Почему Бородина не показывает дочь? Ведущая дала ответ злопыхателям.

Бородина похвасталась хорошей формой. Ведущая восстановила фигуру после родов. 



6 Не нравится 4 Нравится 08.02.2017 Теги: Ксения Бородина

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