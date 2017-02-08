Дакота Джонсон поразила Берлин
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Готовьтесь ко Дню святого Валентина! В этом году праздник обещает быть действительно увлекательным и захватывающим. Особенно если посмотреть эротический триллер «На пятьдесят оттенков темнее». В Германии новую картину уже активно обсуждают.
Накануне исполнители главных ролей Дакота Джонсон (Dakota Johnson) и Джейми Дорнан (Jamie Dornan) представили новый фильм в Берлине.
Дакота появилась в великолепном вечернем платье из новой коллекции Saint Laurent. Модные критики в восторге, и некоторые обозреватели полагают, что у девушки появился неплохой шанс войти в один из звездных рейтингов «Самых стильных».
На премьере также появилась автор Э. Л. Джеймс (E. L. James). В беседе с журналистами писательница старалась не раскрывать интригу новой картины. «Могу лишь намекнуть, что разница между книгой и фильмом есть, как и в случае с первой частью. Книга большая, а у нас было всего два часа, чтобы рассказать историю на экране. Что-то пришлось сократить, но все то, за что люди полюбили «Оттенки», останется. Плюс в самой книге присутствуют черты триллера. В фильме это тоже будет отражено. Так что готовьтесь!»
Ранее мы писали:
Первый трейлер «На 50 оттенков темнее». Маскарад, фейерверк и интимные сцены.
На съемках «На 50 оттенков темнее» Джонсон заменит дублерша. Актриса не может сниматься в слишком откровенных сценах.
Дакота Джонсон: «Это был другой мир: плетки, кнуты». Актриса рассказала о красной комнате боли.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 1
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Marana VilniusУ неё на самом деле стиль изменился в лучшую сторону. Раньше немного "при колхозе" была, а теперь всё в норме. Если честно, для меня загадка - за что народ полюбил "Оттенки". Я первую книгу кое-как осилила, вторую не смогла, а потом даже и не пыталась.
08.02.17 15:49