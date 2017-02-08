Дакота Джонсон поразила Берлин

Готовьтесь ко Дню святого Валентина! В этом году праздник обещает быть действительно увлекательным и захватывающим. Особенно если посмотреть эротический триллер «На пятьдесят оттенков темнее». В Германии новую картину уже активно обсуждают.

















Накануне исполнители главных ролей Дакота Джонсон (Dakota Johnson) и Джейми Дорнан (Jamie Dornan) представили новый фильм в Берлине.

Дакота появилась в великолепном вечернем платье из новой коллекции Saint Laurent. Модные критики в восторге, и некоторые обозреватели полагают, что у девушки появился неплохой шанс войти в один из звездных рейтингов «Самых стильных».

На премьере также появилась автор Э. Л. Джеймс (E. L. James). В беседе с журналистами писательница старалась не раскрывать интригу новой картины. «Могу лишь намекнуть, что разница между книгой и фильмом есть, как и в случае с первой частью. Книга большая, а у нас было всего два часа, чтобы рассказать историю на экране. Что-то пришлось сократить, но все то, за что люди полюбили «Оттенки», останется. Плюс в самой книге присутствуют черты триллера. В фильме это тоже будет отражено. Так что готовьтесь!»

​

Ранее мы писали:

Первый трейлер «На 50 оттенков темнее». Маскарад, фейерверк и интимные сцены.​

На съемках «На 50 оттенков темнее» Джонсон заменит дублерша. Актриса не может сниматься в слишком откровенных сценах.

Дакота Джонсон: «Это был другой мир: плетки, кнуты». Актриса рассказала о красной комнате боли.

Источник фото: Globallookpress.com