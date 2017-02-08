 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Дакота Джонсон поразила Берлин


0 0

Готовьтесь ко Дню святого Валентина! В этом году праздник обещает быть действительно увлекательным и захватывающим. Особенно если посмотреть эротический триллер «На пятьдесят оттенков темнее». В Германии новую картину уже активно обсуждают.

  • Эффектная Дакота
  • Эффектная Дакота
  • Эффектная Дакота
  • Дакота и Джейми
  • Дакота и Джейми
  • Джейми Дорнан
  • Э. Л. Джеймс
  • Съемочная группа
 
 
 

Накануне исполнители главных ролей Дакота Джонсон (Dakota Johnson) и Джейми Дорнан (Jamie Dornan) представили новый фильм в Берлине.

Дакота появилась в великолепном вечернем платье из новой коллекции Saint Laurent. Модные критики в восторге, и некоторые обозреватели полагают, что у девушки появился неплохой шанс войти в один из звездных рейтингов «Самых стильных».

На премьере также появилась автор Э. Л. Джеймс (E. L. James). В беседе с журналистами писательница старалась не раскрывать интригу новой картины. «Могу лишь намекнуть, что разница между книгой и фильмом есть, как и в случае с первой частью. Книга большая, а у нас было всего два часа, чтобы рассказать историю на экране. Что-то пришлось сократить, но все то, за что люди полюбили «Оттенки», останется. Плюс в самой книге присутствуют черты триллера. В фильме это тоже будет отражено. Так что готовьтесь!»

  •  
    Рисунок
    Наряд Дакоты Джонсон...
 ​

Ранее мы писали:

Первый трейлер «На 50 оттенков темнее». Маскарад, фейерверк и интимные сцены.​

На съемках «На 50 оттенков темнее» Джонсон заменит дублерша. Актриса не может сниматься в слишком откровенных сценах.

Дакота Джонсон: «Это был другой мир: плетки, кнуты». Актриса рассказала о красной комнате боли. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 08.02.2017 Теги: Дакота Джонсон

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • Marana Vilnius
    У неё на самом деле стиль изменился в лучшую сторону. Раньше немного "при колхозе" была, а теперь всё в норме. Если честно, для меня загадка - за что народ полюбил "Оттенки". Я первую книгу кое-как осилила, вторую не смогла, а потом даже и не пыталась.
    		 08.02.17 15:49
         
    1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору