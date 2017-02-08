Кэтрин Зета-Джонс показала гардеробную

Кэтрин Зета-Джонс (Catherine Zeta-Jones) считается не только одной из самых красивых актрис Голливуда. Кэтрин завоевала репутацию стильной дамы, и хотя ее имя редко мелькает в различных рейтингах, вряд ли кому придет в голову заподозрить звезду в безвкусице. И на днях Зета-Джонс устроила поклонникам сюрприз.

Видео опубликовано Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) Фев 3 2017 в 10:11 PST

Актриса опубликовала в своем Instagram видеоролик с обзором своей гардеробной. В видео можно увидеть коллекцию сумочек Chanel, шарфов Hermès, потрясающие туфли на шпильках, элегантные панамы и многое другое.

Подписчики Кэтрин в восторге: «Потрясающе! Я бы тут жила», «Прекрасная гардеробная. Большая и уютная», «Выглядит словно бутик, замечательно, мне нравится!», «Как вам это удается? Все так грамотно расположено и организовано», «Я бы прогуливалась по этой комнате весь день!»

Между прочим, ранее актриса в одном из интервью рассказывала, что на формирование ее стиля сильно повлияла мать. «У мамы был особый дар к элегантности (и он сохранился), а шить она могла лучше всяких кутюрье, всяких Гуччи и Версаче, и мне стоило только ткнуть пальцем в журнал: хочу вот это...»

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