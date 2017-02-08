 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Кэтрин Зета-Джонс показала гардеробную


5 0

Кэтрин Зета-Джонс (Catherine Zeta-Jones) считается не только одной из самых красивых актрис Голливуда. Кэтрин завоевала репутацию стильной дамы, и хотя ее имя редко мелькает в различных рейтингах, вряд ли кому придет в голову заподозрить звезду в безвкусице. И на днях Зета-Джонс устроила поклонникам сюрприз.

Актриса опубликовала в своем Instagram видеоролик с обзором своей гардеробной. В видео можно увидеть коллекцию сумочек Chanel, шарфов Hermès, потрясающие туфли на шпильках, элегантные панамы и многое другое.

Подписчики Кэтрин в восторге: «Потрясающе! Я бы тут жила», «Прекрасная гардеробная. Большая и уютная», «Выглядит словно бутик, замечательно, мне нравится!», «Как вам это удается? Все так грамотно расположено и организовано», «Я бы прогуливалась по этой комнате весь день!»

Между прочим, ранее актриса в одном из интервью рассказывала, что на формирование ее стиля сильно повлияла мать. «У мамы был особый дар к элегантности (и он сохранился), а шить она могла лучше всяких кутюрье, всяких Гуччи и Версаче, и мне стоило только ткнуть пальцем в журнал: хочу вот это...»

Ранее мы писали:

Майкл Дуглас: «Когда появились дети, я не сильно изменился». Сейчас для звезды семья на первом месте.

Майкл Дуглас рассказал о семейной гармонии. Актеру пришлось пережить не один кризис.

Кэтрин Зета-Джонс: «Не нужно скрывать свой диагноз». Актриса прошла курс лечения биполярного расстройства. 


0 Не нравится 5 Нравится 08.02.2017 Теги: Кэтрин Зета-Джонс

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору