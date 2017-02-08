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Алла Довлатова готовится к пополнению


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Алла Довлатова приятно удивила поклонников. Как стало известно, звезда «Русского радио» готовится к расширению семьи. Летом на свет появится четвертый ребенок Аллы.

По данным прессы, Довлатова находится на четвертом месяце. Чувствует себя Алла прекрасно, находится в прекрасной форме и старается регулярно заниматься йогой под контролем опытного тренера.

Напомним, сейчас 42-летняя ведущая воспитывает сына Павла и дочь Дарью, рожденных в первом браке. Выйдя замуж за Алексея Бороду, Алла подарила супругу дочь Александру.

«Леша — настоящий романтик, - говорила ведущая о муже в одном из интервью. - Как-то прилетаю с гастролей, он встречает меня с огромным букетом роз, везет домой. Я душ приняла и быстрей в кровать, до того устала. А он на подносе приносит мне стерлядь в шампанском! У плиты простоял три часа! <...>. Леша — чудесный человек. Признаюсь, некоторые материалисты считают наш брак мезальянсом. Да, я зарабатываю больше мужа. Но разве такое трепетное отношение мужчины можно променять на деньги?!»

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1 Не нравится 1 Нравится 08.02.2017 Теги: Алла Довлатова

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