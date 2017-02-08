 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Алексей Учитель пожаловался на Поклонскую в прокуратуру


1 0

Режиссер Алексей Учитель не из тех, кто готов терпеть нападки на его творчество. Недавно вокруг нового фильма кинематографиста «Матильда» разгорелся скандал, и депутат Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с требованием изучить сценарий картины с привлечением профессиональных историков и представителей РПЦ . А теперь к генеральному прокурору обратился сам Учитель.

Как сообщается, на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки поступило несколько заявлений. В первом режиссер просит «оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской».

По мнению Учителя, «за последние несколько месяцев депутат Поклонская сказала так много разного и бросила столько обвинений, что оставить их просто без внимания уже невозможно».

Во втором заявлении, подписанном адвокатом кинематографиста Константином Добрыниным, есть просьба проверить организацию «Христианское государство - Святая Русь» на экстремизм. Дело в том, что ранее активисты выступили с угрозами в адрес создателей картины и зрителей. Юрист также просит проверить, имеются ли у Поклонской законные основания для запроса о проверке «Матильды».

Напомним, в центре сюжета новой картины - история отношений цесаревича Николая Александровича Романова (будущего Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.

Ранее мы писали:

Козловский защищает фильм «Матильда». Актер считает картину вполне безобидной.

Джигурде обещан обряд экзорцизма. Бард скандалит с адвокатом жены. 

Алексей Учитель переехал к молодой подруге. Режиссер долгое время был в романтических отношениях с Юлией Пересильд.

 



0 Не нравится 1 Нравится 08.02.2017 Теги: российское кино скандал

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору