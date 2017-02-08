Алексей Учитель пожаловался на Поклонскую в прокуратуру

Режиссер Алексей Учитель не из тех, кто готов терпеть нападки на его творчество. Недавно вокруг нового фильма кинематографиста «Матильда» разгорелся скандал, и депутат Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с требованием изучить сценарий картины с привлечением профессиональных историков и представителей РПЦ . А теперь к генеральному прокурору обратился сам Учитель.

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Как сообщается, на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки поступило несколько заявлений. В первом режиссер просит «оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской».

По мнению Учителя, «за последние несколько месяцев депутат Поклонская сказала так много разного и бросила столько обвинений, что оставить их просто без внимания уже невозможно».

Во втором заявлении, подписанном адвокатом кинематографиста Константином Добрыниным, есть просьба проверить организацию «Христианское государство - Святая Русь» на экстремизм. Дело в том, что ранее активисты выступили с угрозами в адрес создателей картины и зрителей. Юрист также просит проверить, имеются ли у Поклонской законные основания для запроса о проверке «Матильды».

Напомним, в центре сюжета новой картины - история отношений цесаревича Николая Александровича Романова (будущего Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.

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