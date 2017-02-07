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Водонаева снова подшучивает над полными


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Алена Водонаева продолжает провоцировать подписчиков. На днях ведущая довольно резко высказалась о полных людях, заподозрив их в неуважении к себе. И разумеется, разгорелась дискуссия. А сейчас Алена снова подначивает поклонников на споры.

 
 
 

На прошлой неделе Водонаеву обвинили в бодишейминге после того, как звезда заявила: «Не уважаю полных людей. Мне вообще не близки те, кто себя не любит, не хочет и постоянно в чем-то предает. Я опасаюсь таких. Они часто и других не способны любить, желать и не предавать ... Не надо только про полноту по причине болезней, а то началось уже. Всем понятно, о чем я! Разъевшихся и не следящих за собой - не уважаю! Точка!»

Разгорелась бурная дискуссия. Теперь же Алена заявила, что получила немало благодарностей от девушек, для которых критика Водонаевой полных стала своеобразной мотивацией. А выпады злопыхателей, уверяет звезда, ее развлекают. «Обожаю, когда меня ненавидят и хейтят "красивые и успешные" счастливые жены и мамочки».

«Бытие определяет сознание ... Некоторые писали о том, чтобы выглядеть хорошо, нужны деньги. На спорт и на продукты. Девочки, гулять на улице пешком можно бесплатно! Да и мои любимые гречка, чечевица, морковь и прочие простые продукты стоят недорого. В конце концов, зарабатывайте! Это же кайф! Зарабатывать! Исполнять мечты. Один раз живем», рассуждает Алена.

Она добавила, что в ее окружении тоже есть полные люди. «Подруги, знакомые. И поверьте, я очень люблю их. За человеческие качества, за жир, в конце концов. Речь шла только об уважении! Понимаете, о чем я? Да и вообще хватит уже про жир и полноту. Снимайте чулки! Весна пришла!»

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    А вас слова Алены мотивируют?

Ранее мы писали:

У Водонаевой пропал пресс. Ведущая чересчур расслабилась.​

Алена Водонаева: «Гуляю сама по себе». Звезде нравится статус «хожу где вздумается и гуляю сама по себе». 

Алена Водонаева меняет имидж. Ведущая решилась на смелый эксперимент.



1 Не нравится 0 Нравится 07.02.2017 Теги: Алена Водонаева

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