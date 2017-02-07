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Виталий Гогунский готовится к свадьбе


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Жизнь полна неожиданностей. И большинство из них приятные. Это подтвердит актер Виталий Гогунский. Звезда сериала «Универ» готовится к пышной свадьбе. Причем женится артист на матери своей дочери.

В конце прошлого года стало известно о возобновлении отношений артиста с моделью Ириной Маирко, которая растит шестилетнюю дочь Виталия Милану. Первый роман пары был по-настоящему головокружительным, однако через какое-то время наступил кризис в отношениях, и Гогунский с Маирко решили расстаться.

Виталий снова начал поиски идеальной женщины, у него было несколько романов, непродолжительный и не очень удачный брак. В конце концов артист понял, что именно Маирко близка к его идеалу.

«Мы с Ирой решили пожениться, – цитирует актера Starhit. – И весна – лучшее время для радостного события. Все мы знаем, жизнь и любовь – вещи непредсказуемые. Сейчас у меня вообще такое ощущение, что мы с Ирой не расставались. Торжество устроим в Москве для друзей и самых близких. Родные за нас рады, особенно моя мама Татьяна. Я по всем правилам сделал предложение. А в ближайшее время отправимся подавать документы в загс».

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1 Не нравится 0 Нравится 07.02.2017 Теги: Виталий Гогунский

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