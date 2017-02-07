Похороны Джорджа Майкла отложены
2 1
Многочисленные друзья и поклонники певца Джорджа Майкла (George Michael) все еще ждут. Ждут возможности окончательно попрощаться со звездой. По данным таблоидов, тело артиста все еще не предано земле.
По информации The Sun, по всей вероятности, похороны состоятся лишь в марте. Дело в том, что токсикологическая экспертиза еще не завершена. «В подобных случаях химические исследования занимают около восьми недель — может, немного дольше, поэтому результаты должны прийти к концу месяца. Пока ничего нового не выяснилось, полиция по-прежнему не считает смерть Джорджа подозрительной», — цитирует таблоид инсайдера.
Напомним, Майкл скончался 25 декабря 2016 года. Согласно медицинскому заключению, артист умер из-за сердечной недостаточности. Позже появились слухи о том, что певца могло убить пристрастие к героину.
Несколько недель назад кузен Майкла предположил, что артист вернулся к тяжелым наркотикам и «принял слишком много чего-то в смеси с антидепрессантами». Но сплетни об употреблении героина опроверг. «Я знаю, что это был единственный наркотик, к которому он никогда не прикасался», - уверенно заявил мужчина.
Ранее мы писали:Памяти Джорджа Майкла. Артист скончался на Рождество.
Песня дня. Лучшее от Джорджа Майкла. Некоторые люди рождены для того, чтобы блистать.
Возлюбленные Джорджа Майкла убиты горем. Последний год был для артиста тяжелым.
Источник фото: Globallookpress.com