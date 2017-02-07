Похороны Джорджа Майкла отложены

Многочисленные друзья и поклонники певца Джорджа Майкла (George Michael) все еще ждут. Ждут возможности окончательно попрощаться со звездой. По данным таблоидов, тело артиста все еще не предано земле.

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По информации The Sun, по всей вероятности, похороны состоятся лишь в марте. Дело в том, что токсикологическая экспертиза еще не завершена. «В подобных случаях химические исследования занимают около восьми недель — может, немного дольше, поэтому результаты должны прийти к концу месяца. Пока ничего нового не выяснилось, полиция по-прежнему не считает смерть Джорджа подозрительной», — цитирует таблоид инсайдера.

Напомним, Майкл скончался 25 декабря 2016 года. Согласно медицинскому заключению, артист умер из-за сердечной недостаточности. Позже появились слухи о том, что певца могло убить пристрастие к героину.

Несколько недель назад кузен Майкла предположил, что артист вернулся к тяжелым наркотикам и «принял слишком много чего-то в смеси с антидепрессантами». Но сплетни об употреблении героина опроверг. «Я знаю, что это был единственный наркотик, к которому он никогда не прикасался», - уверенно заявил мужчина.

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Источник фото: Globallookpress.com