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Как выглядит новая Лара Крофт?


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Поклонники закрученных киноавантюр в предвкушении. В ЮАР стартовали съемки новой части приключенческого боевика «Лара Крофт». Главную роль на этот раз исполняет шведская звезда Алисия Викандер (Alicia Vikander), и на новую расхитительницу гробниц уже можно полюбоваться в деле.

 

Судя по первым фотографиям Алисии, девушка старается не разочаровать поклонников и достойно заменить Анджелину Джоли (Angelina Jolie). И смотрится Викандер в роли Лары довольно гармонично. Теперь Алисия не хрупкая нежная барышня, а довольно атлетичная и загорелая девица с огоньком в глазах.

 

Ранее сообщалось, что, скорее всего, в основу сюжета фильма лягут последние две игры серии Tomb Raider. Постановкой картины занимается норвежский режиссер Роар Утхауг (Roar Uthaug). Премьера запланирована на 16 марта 2018 года.

Напомним, Джоли сыграла в лентах «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001 год) и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни» (2003 год). Более десяти лет руководство кинокомпаний Warner Bros. и MGM раздумывало о продолжении франшизы. Затем встал вопрос об исполнительнице главной роли. В феврале прошлого года Викандер получила «Оскар» за роль второго плана в драме «Девушка из Дании», и это обстоятельство, по всей вероятности, сыграло решающую роль в выборе кинобоссов.

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Ранее мы писали:

Алисию Викандер сравнили с Ингрид Бергман. Девушка значится в числе самых интересных и перспективных молодых актрис. 

Дейзи Ридли заменит Джоли. Кинокомпании Warner Bros и MGM намерены перезагрузить проект «Лара Крофт». 

Представлен трейлер фильма «Девушка из Дании». Картина Томаса Хупера привела критиков в восторг. 



0 Не нравится 1 Нравится 07.02.2017 Теги: Лара Крофт Алисия Викандер

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