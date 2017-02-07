Как выглядит новая Лара Крофт?

Поклонники закрученных киноавантюр в предвкушении. В ЮАР стартовали съемки новой части приключенческого боевика «Лара Крофт». Главную роль на этот раз исполняет шведская звезда Алисия Викандер (Alicia Vikander), и на новую расхитительницу гробниц уже можно полюбоваться в деле.

Фото опубликовано www.okmagazine.ru (@okmagazine_ru) Фев 6 2017 в 8:16 PST

Судя по первым фотографиям Алисии, девушка старается не разочаровать поклонников и достойно заменить Анджелину Джоли (Angelina Jolie). И смотрится Викандер в роли Лары довольно гармонично. Теперь Алисия не хрупкая нежная барышня, а довольно атлетичная и загорелая девица с огоньком в глазах.

Фото опубликовано Alicia Vikander (@aliciavikanderdaily) Фев 6 2017 в 9:15 PST

Ранее сообщалось, что, скорее всего, в основу сюжета фильма лягут последние две игры серии Tomb Raider. Постановкой картины занимается норвежский режиссер Роар Утхауг (Roar Uthaug). Премьера запланирована на 16 марта 2018 года.

Фото опубликовано For Me Its About Feeling (@movie.feels) Фев 7 2017 в 1:02 PST

Напомним, Джоли сыграла в лентах «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001 год) и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни» (2003 год). Более десяти лет руководство кинокомпаний Warner Bros. и MGM раздумывало о продолжении франшизы. Затем встал вопрос об исполнительнице главной роли. В феврале прошлого года Викандер получила «Оскар» за роль второго плана в драме «Девушка из Дании», и это обстоятельство, по всей вероятности, сыграло решающую роль в выборе кинобоссов.

Ранее мы писали:

Алисию Викандер сравнили с Ингрид Бергман. Девушка значится в числе самых интересных и перспективных молодых актрис.

Дейзи Ридли заменит Джоли . Кинокомпании Warner Bros и MGM намерены перезагрузить проект «Лара Крофт».

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