Как выглядит новая Лара Крофт?
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Поклонники закрученных киноавантюр в предвкушении. В ЮАР стартовали съемки новой части приключенческого боевика «Лара Крофт». Главную роль на этот раз исполняет шведская звезда Алисия Викандер (Alicia Vikander), и на новую расхитительницу гробниц уже можно полюбоваться в деле.
Судя по первым фотографиям Алисии, девушка старается не разочаровать поклонников и достойно заменить Анджелину Джоли (Angelina Jolie). И смотрится Викандер в роли Лары довольно гармонично. Теперь Алисия не хрупкая нежная барышня, а довольно атлетичная и загорелая девица с огоньком в глазах.
Ранее сообщалось, что, скорее всего, в основу сюжета фильма лягут последние две игры серии Tomb Raider. Постановкой картины занимается норвежский режиссер Роар Утхауг (Roar Uthaug). Премьера запланирована на 16 марта 2018 года.
Напомним, Джоли сыграла в лентах «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001 год) и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни» (2003 год). Более десяти лет руководство кинокомпаний Warner Bros. и MGM раздумывало о продолжении франшизы. Затем встал вопрос об исполнительнице главной роли. В феврале прошлого года Викандер получила «Оскар» за роль второго плана в драме «Девушка из Дании», и это обстоятельство, по всей вероятности, сыграло решающую роль в выборе кинобоссов.
Ранее мы писали:
Алисию Викандер сравнили с Ингрид Бергман. Девушка значится в числе самых интересных и перспективных молодых актрис.Дейзи Ридли заменит Джоли. Кинокомпании Warner Bros и MGM намерены перезагрузить проект «Лара Крофт».
Представлен трейлер фильма «Девушка из Дании». Картина Томаса Хупера привела критиков в восторг.
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