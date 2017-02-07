 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Кушанашвили посмеялся над слухами о романе Топурии


1 0

Солистка «А-Студио» Кети Топурия недавно едва не стала жертвой бурной фантазии журналистов. В Сети появились сообщения о предполагаемом романе девушки с рэпером Гуфом. Основаниями для слухов стали снимки девушки, очень похожей на Кети, опубликованные в Insta рэпера. Топурия сразу поспешила с опровержениями. А теперь ситуацию решил прояснить Отар Кушанашвили.

Скандально известный журналист и ведущий откровенно высмеял сплетников, наговаривающих на Кети.

«Я третьего дня видел благоверного Кети (Льва Гейхмана), он являет собой великолепный образец закоренелого домостроевца, который и с внешними, и внутренними проблемами и врагами, я видел, разбирается на манер Джека Ричера в исполнении Тома Крузашвили, и если вы думаете, что он допустит мезальянс своей супружницы и какого-то там рэпера, значит, у вас либо состояние мозгового переутомления (я знаю, кто такой Гуф, посему состояние, о котором ниже, очень хорошо ему ведомо) либо конопляного делирия», — написал Отар в ЖЖ.

Журналист на всякий случай подчеркнул: «От таких, как он (Гейхман), живыми не уходят, тем паче к пареньку, чьи качества далеки не то что от маскулинности, но и от самых снисходительных понятий о норме».

Чуть ранее Гуф также опроверг слухи. «Мы хорошо общаемся с Кети, дружим. Но мы не настолько близки, чтобы ездить вместе отдыхать. И о том, что мы провели отдых на одном острове, я узнал только по возвращении в Москву, и то от них. Я очень уважаю Кети и ее семью. И она точно не заслуживает быть втянутой в такую историю. Мне, как человеку и так не с самой лучшей репутацией, такой материал, может быть, даже и на руку, но могли бы придумать кого-нибудь другого».

Ранее мы писали:

Кети Топурия: «Я даже не знаю, как включать стиральную машину». Откровенное интервью "Клео". 

Кети Топурия: «У нас с мужем есть возможность соскучиться». По словам артистки, они с супругом не сидят с утра до вечера, не смотрят друг на друга. 

Кети Топурия представила стильную фотосессию дочери. Певица растит модницу. 



0 Не нравится 1 Нравится 07.02.2017 Теги: кети топурия

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору