Кушанашвили посмеялся над слухами о романе Топурии

Солистка «А-Студио» Кети Топурия недавно едва не стала жертвой бурной фантазии журналистов. В Сети появились сообщения о предполагаемом романе девушки с рэпером Гуфом. Основаниями для слухов стали снимки девушки, очень похожей на Кети, опубликованные в Insta рэпера. Топурия сразу поспешила с опровержениями. А теперь ситуацию решил прояснить Отар Кушанашвили.

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Скандально известный журналист и ведущий откровенно высмеял сплетников, наговаривающих на Кети.

«Я третьего дня видел благоверного Кети (Льва Гейхмана), он являет собой великолепный образец закоренелого домостроевца, который и с внешними, и внутренними проблемами и врагами, я видел, разбирается на манер Джека Ричера в исполнении Тома Крузашвили, и если вы думаете, что он допустит мезальянс своей супружницы и какого-то там рэпера, значит, у вас либо состояние мозгового переутомления (я знаю, кто такой Гуф, посему состояние, о котором ниже, очень хорошо ему ведомо) либо конопляного делирия», — написал Отар в ЖЖ.

Журналист на всякий случай подчеркнул: «От таких, как он (Гейхман), живыми не уходят, тем паче к пареньку, чьи качества далеки не то что от маскулинности, но и от самых снисходительных понятий о норме».

Чуть ранее Гуф также опроверг слухи. «Мы хорошо общаемся с Кети, дружим. Но мы не настолько близки, чтобы ездить вместе отдыхать. И о том, что мы провели отдых на одном острове, я узнал только по возвращении в Москву, и то от них. Я очень уважаю Кети и ее семью. И она точно не заслуживает быть втянутой в такую историю. Мне, как человеку и так не с самой лучшей репутацией, такой материал, может быть, даже и на руку, но могли бы придумать кого-нибудь другого».

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