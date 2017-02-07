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Кафельникова дебютирует в кино


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Юная Алеся Кафельникова определенно не собирается ждать у моря погоды и милостей фортуны. Девушка активно строит карьеру, экспериментирует с пиар-акциями и новыми занятиями. Недавно Алеся попробовала себя в амплуа актрисы.

Кафельникова сыграла главную роль в короткометражке 19-летней студентки ВГИКа Анастасии Венковой. Фильм под названием «В кругу своих» - история обычной девушки, переживающей проблемы с родителями. Точнее, неожиданный развод родителей. Жизнь героини резко меняется после ДТП.

«Как и многие люди, героиня зациклена только на одном. С самого детства её преследуют звуки. Она знает, как звучат мама и папа, что гитарист на улице может играть лучше. После развода родителей в новогоднюю ночь все для нее представляется через образы, а лучшим другом стал воображаемый Дед Мороз. Все меняется, когда её сбивает машина. Фильм становится цветным, и героиня начинает замечать изменения, происходящие с ней», — цитирует Life синопсис.

Сама Алеся пока воздерживается от комментариев. Но в одном из постов на Instagram девушка цитирует Ремарка: «Кто ничего не ждет, никогда не будет разочарован. Вот хорошее правило жизни. Тогда все, что придет потом, покажется вам приятной неожиданностью».

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0 Не нравится 1 Нравится 07.02.2017 Теги: Алеся Кафельникова

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