Ирина Безрукова нашла своего принца?

Актриса Ирина Безрукова вот уже два года считается завидной невестой. И хотя сама артистка не раз говорила о том, что не будет спешить с отношениями, поклонники стараются не упускать момент. И одному из них определенно повезло.

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На днях в одном из московских кинотеатров состоялась премьера фильма режиссера Марка Ротемунда «Несмотря ни на что». Ирина занималась тифлокомментированием ленты и, разумеется, поучила приглашение на презентацию.

В кинотеатре Безрукова появилась в компании молодого интересного мужчины. Актриса не стала представлять спутника журналистам, но, наблюдая за тем, как мужчина ухаживает за Ириной, светские обозреватели пришли к выводу, что, скорее всего, у артистки новые отношения. Безрукова пока предпочитает воздержаться от комментариев.

Кстати, ранее актриса обмолвилась, что проблемы выйти замуж перед ней никогда не стояло. «Так уж получалось, что те мужчины, которых я любила, меня звали замуж. <...>. Я умею любить, заботиться, строить долгосрочные отношения, но пока я бы хотела оставить место для импровизации. Впрочем, не знаю… Когда в моей жизни появится «мой» мужчина, я точно пойму, хочу я замуж или нет. Для меня чувства важнее статуса «замужем» или материальных благ. У меня есть все поводы уважать себя: я много работаю, обеспечиваю себя, ни от кого не завишу и чувствую себя гармонично. Активная работа и постоянная заинтересованность во мне доставляют мне удовольствие, а мужчины… С ними я предпочитаю просто дружить, ведь я и так могу себя назвать сегодня счастливым человеком. А как и куда это счастье будет поворачивать, покажет только время».

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