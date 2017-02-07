 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Фадеев показал счастливую Акиньшину


1 0

Материнство, несомненно, красит женщину. Актриса Оксана Акиньшина - яркий тому пример. Недавно звезда родила дочь, а сейчас буквально расцвела.

Продюсер Максим Фадеев опубликовал совместный снимок с Оксаной. «Сегодня с Эмином встретили прекрасную актрису Оксану Акиньшину с семьей», – сообщил продюсер.

По-видимому, артистка посетила ресторан Фадеева и Эмина. Подписчики Фадеева поспешили с комплиментами: «Какой хорошенький и похожий на маму малыш», «Такое чувство, что Эмин плюшки тырит, пока все фоткаются, прикольное фото», «Оксана с сыночком просто прелесть. Очень милые и красивые», «Какие же все славные», «Молодая мама отлично выглядит».

Напомним, на прошлой неделе Акиньшина родила третьего ребенка - красавицу-дочку. Имя наследницы звезда пока не сообщает, но, похоже, в декрете знаменитость задерживаться не планирует. Оксана и ее супруг Арчил Геловани также растят двух сыновей. Старшему сыну актрисы Филиппу, рожденному в браке с Дмитрием Литвиновым, в этом году исполнилось 8 лет. Сыну Арчила и Оксаны Константину в январе исполнилось четыре года.

Ранее мы писали:

Оксана Акиньшина рассказала о методах воспитания детей. Звезда старается быть довольно строгой мамой.

Оксана Акиньшина: «В мужчине должна быть какая-то загадка». Мужчины вообще непростые люди, полагает актриса. 

Оксана Акиньшина представила сына. Артистка опубликовала снимок младшего наследника. 



0 Не нравится 1 Нравится 07.02.2017 Теги: оксана акиньшина

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору