Фадеев показал счастливую Акиньшину

Материнство, несомненно, красит женщину. Актриса Оксана Акиньшина - яркий тому пример. Недавно звезда родила дочь, а сейчас буквально расцвела.

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Продюсер Максим Фадеев опубликовал совместный снимок с Оксаной. «Сегодня с Эмином встретили прекрасную актрису Оксану Акиньшину с семьей», – сообщил продюсер.

По-видимому, артистка посетила ресторан Фадеева и Эмина. Подписчики Фадеева поспешили с комплиментами: «Какой хорошенький и похожий на маму малыш», «Такое чувство, что Эмин плюшки тырит, пока все фоткаются, прикольное фото», «Оксана с сыночком просто прелесть. Очень милые и красивые», «Какие же все славные», «Молодая мама отлично выглядит».

Напомним, на прошлой неделе Акиньшина родила третьего ребенка - красавицу-дочку. Имя наследницы звезда пока не сообщает, но, похоже, в декрете знаменитость задерживаться не планирует. Оксана и ее супруг Арчил Геловани также растят двух сыновей. Старшему сыну актрисы Филиппу, рожденному в браке с Дмитрием Литвиновым, в этом году исполнилось 8 лет. Сыну Арчила и Оксаны Константину в январе исполнилось четыре года.

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