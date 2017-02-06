Презентован новый трейлер «Пиратов Карибского моря-5»

Вчера в США прошел Суперкубок, и по традиции в перерыве между матчами были представлены новые трейлеры самых ожидаемых фильмов. И российские прокатчики тоже не медлят - в Сети уже появился новый трейлер блокбастера «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» с русской озвучкой. Теперь можно полюбоваться на Джека Воробья.

Ролик получился очень колоритным: битва призрачных кораблей, пираты-мертвецы, бегающие по воде, страшный и зловещий капитан Салазар в исполнении Хавьера Бардема (Javier Bardem). «Мертвецы теперь властители морей. И они ищут Воробья», - сообщается публике.

Джека можно увидеть в конце трейлера. Как всегда, он настроен на веселье и полон оптимизма. Помимо Джонни Деппа (Johnny Depp) и Хавьера Бардема в картине также снялись Орландо Блум (Orlando Bloom), Пол Маккартни (Paul McCartney), Кая Скоделарио (Kaya Scodelario), Джеффри Раш (Geoffrey Rush). По словам инсайдеров, новый фильм по сюжету и атмосфере близок к первой ленте - «Проклятие "Черной жемчужины"».

Российская премьера картины запланирована на 25 мая 2017 года.

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