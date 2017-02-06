Мэрайя Кэри сожгла роскошное свадебное платье

Певица Мэрайя Кэри (Mariah Carey) отлично знает, насколько важны символы. И еще она знает, что уходя - надо уходить. Желательно сжигая за собой мосты. Правда, в этом случае был сожжен шикарный подвенечный туалет.

Мэрайя сказала последнее «Прощай» бывшему жениху, миллиардеру Джеймсу Пэкеру (James Packer). На днях артистка представила клип на сингл I Don't. Композиция посвящена расставанию певицы с бизнесменом, и затронута даже тема сорванной свадьбы.

По сюжету Кэри сбегает с бракосочетания, сбрасывает роскошное платье от Valentino стоимостью $250 тысяч и поет в белом роллс-ройсе о несчастной любви. Но страдает она недолго. Решила забыть мужчину? Для начала следует избавиться от всего, что с ним связано. И подвенечный наряд отправляется в огонь.

«После отмены тура и нашего расставания у меня было много времени, чтобы обдумать и прочувствовать произошедшее. И я начала писать песню, чтобы выразить то, что мне пришлось пережить. Если вы не получаете ту любовь, которую ждете от отношений, то зачем оставаться вместе? Зачем продолжать?» - рассказывала ранее дива о новой композиции.

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