Кайли Миноуг пытается прийти в себя после разрыва

Певица Кайли Миноуг (Kylie Minogue) сейчас переживает непростой период. На прошлой неделе стало известно о разрыве помолвки артистки с британским актером Джошуа Сассом (Joshua Sasse). Кайли сильно расстроена, но родственники звезды считают - все к лучшему.







О помолвке с 29-летним актером Кайли официально сообщила год назад. По словам певицы, она была сильно влюблена в коллегу и считала его мужчиной мечты. Вскоре выяснилось, что не одна Миноуг считает Джошуа замечательным парнем. Через месяц после помолвки Сасс был замечен в компании испанской актрисы Марты Миланс (Marta Milans), причем не один раз. Кайли пыталась изменить ситуацию, разговаривала с женихом, надеялась на лучшее, но...

На прошлой неделе между актером и певицей состоялась обстоятельная беседа, и в итоге стороны решили расстаться. По словам приятелей, Миноуг сильно расстроена очередной неудачей, сердце ее разбито.

Тем временем в семье Кайли... рады разрыву. Как рассказал один из друзей семьи в радиошоу KIIS 1065, родным звезды Сасс совсем не нравился. «Они празднуют (разрыв)! Они в восторге! Сасс был для них словно плохая новость», — рассказал инсайдер.

Он добавил, что больше всех Джошуа недолюбливала младшая сестра Кайли Данни. «У них всегда были проблемы в общении. Данни порой бывает словно ищейка, и она выяснила много чего о Сассе. Часто она называла его "дерьмовый артист"».

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Источник фото: Globallookpress.com