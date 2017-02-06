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Кайли Миноуг пытается прийти в себя после разрыва


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Певица Кайли Миноуг (Kylie Minogue) сейчас переживает непростой период. На прошлой неделе стало известно о разрыве помолвки артистки с британским актером Джошуа Сассом (Joshua Sasse). Кайли сильно расстроена, но родственники звезды считают - все к лучшему.

 
 
 

О помолвке с 29-летним актером Кайли официально сообщила год назад. По словам певицы, она была сильно влюблена в коллегу и считала его мужчиной мечты. Вскоре выяснилось, что не одна Миноуг считает Джошуа замечательным парнем. Через месяц после помолвки Сасс был замечен в компании испанской актрисы Марты Миланс (Marta Milans), причем не один раз. Кайли пыталась изменить ситуацию, разговаривала с женихом, надеялась на лучшее, но...

На прошлой неделе между актером и певицей состоялась обстоятельная беседа, и в итоге стороны решили расстаться. По словам приятелей, Миноуг сильно расстроена очередной неудачей, сердце ее разбито.

Тем временем в семье Кайли... рады разрыву. Как рассказал один из друзей семьи в радиошоу KIIS 1065, родным звезды Сасс совсем не нравился. «Они празднуют (разрыв)! Они в восторге! Сасс был для них словно плохая новость», — рассказал инсайдер.

Он добавил, что больше всех Джошуа недолюбливала младшая сестра Кайли Данни. «У них всегда были проблемы в общении. Данни порой бывает словно ищейка, и она выяснила много чего о Сассе. Часто она называла его "дерьмовый артист"».

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Песня дня. Бодрящее регги от Кайли Миноуг. Звезда представила композицию Black and White. 

Кайли Миноуг: «Не знаю, выйду ли я когда-нибудь замуж». Певица тем не менее считает себя большим романтиком.

Кайли Миноуг: «Приходится принимать свой возраст». Певица успокаивает себя тем, что повезло «быть здесь и сейчас». 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 06.02.2017 Теги: Кайли Миноуг

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