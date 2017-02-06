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Бледанс продолжает выставлять бюст


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Актриса Эвелина Бледанс в свое время вполне удачно вошла в роль кокетки и секс-символа. И пока не намерена расставаться с этим амплуа. Звезда опубликовала в соцсетях серию снимков, на которых показала подтянутую фигуру. И особый акцент сделан на декольте.

 
 
 

В начале января Эвелина прошла курс детокса и антистрессовую программу в одном из медцентров Таиланда. И судя по внешности и энергичности актрисы, специалисты старались не зря. В последнее время Бледанс довольно активно публикует снимки, на которых акцент сделан на упругом бюсте звезды. Так, на днях она представила фотографию, на которой запечатлена в костюме и без бюстгальтера. Причем жакет едва прикрывает грудь.

Подписчики в восторге: «Как вы круто выглядите!», «Мужикам седина в голову... а "девочкам" в 45 хочется вдруг "расцвести"... Красотка!», «Вы - молодец! Вот уж действительно верно говорят: совсем необязательно выглядеть моложе своих лет... Главное - выглядеть великолепно в свои годы!»

Тем временем многие отмечают, что бюст Эвелины выглядит чересчур хорошо: «С имплантами декольте веселее смотрится», «Просто умница! Даже если грудь сделала! Я завидую тем людям, которые так выглядят и следят за собой». Но артистка предпочитает не обсуждать тему пластики.

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0 Не нравится 0 Нравится 06.02.2017 Теги: эвелина бледанс

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