Почему Мария Александрова покинула ГАБТ

Прима Большого театра, народная артистка России Мария Александрова накануне официально сообщила об уходе. Поклонники артистки и любители балета в шоке. Поскольку такое ничто не предвещало. Сама же Александрова говорит о решении «перевернуть страницу».

Как стало известно, заявление об увольнении по собственному желанию балерина подала 19 января. «Это личное решение балерины. И руководство театра, и руководство балета неоднократно встречались с ней, предлагая продолжить работу в ГАБТе. Тем не менее Мария Александрова не пересмотрела свое решение», - сообщили журналистам в театре.

Сама артистка написала в соцсетях: «Любимые, дорогие зрители и коллеги! Я хочу поблагодарить каждого и сказать большое Человеческое СПАСИБО за тот путь, что мы проделали вместе в стенах Большого театра! Но эта славная история закончена. Я приняла для себя решение, что переворачиваю эту страницу. Место артиста на сцене, все остальное это лирика, иллюзия и пустая, разрушающая душу нервотрёпка». Александрова поблагодарила своих педагогов и пожелала всем удачи.

Тем временем светские обозреватели теряются в догадках. 38-летняя Александрова находится в прекрасной форме, на протяжении нескольких лет партнером артистки и на сцене, и в жизни выступает премьер Большого Влад Лантратов. И тем не менее есть предположения, что у Марии возникли творческие разногласия с коллегами и руководством театра.

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Возможно, в ближайшее время ситуация прояснится.

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