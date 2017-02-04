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Почему Мария Александрова покинула ГАБТ


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Прима Большого театра, народная артистка России Мария Александрова накануне официально сообщила об уходе. Поклонники артистки и любители балета в шоке. Поскольку такое ничто не предвещало. Сама же Александрова говорит о решении «перевернуть страницу».

Как стало известно, заявление об увольнении по собственному желанию балерина подала 19 января. «Это личное решение балерины. И руководство театра, и руководство балета неоднократно встречались с ней, предлагая продолжить работу в ГАБТе. Тем не менее Мария Александрова не пересмотрела свое решение», - сообщили журналистам в театре.

Сама артистка написала в соцсетях: «Любимые, дорогие зрители и коллеги! Я хочу поблагодарить каждого и сказать большое Человеческое СПАСИБО за тот путь, что мы проделали вместе в стенах Большого театра! Но эта славная история закончена. Я приняла для себя решение, что переворачиваю эту страницу. Место артиста на сцене, все остальное это лирика, иллюзия и пустая, разрушающая душу нервотрёпка». Александрова поблагодарила своих педагогов и пожелала всем удачи.

Тем временем светские обозреватели теряются в догадках. 38-летняя Александрова находится в прекрасной форме, на протяжении нескольких лет партнером артистки и на сцене, и в жизни выступает премьер Большого Влад Лантратов. И тем не менее есть предположения, что у Марии возникли творческие разногласия с коллегами и руководством театра.

Возможно, в ближайшее время ситуация прояснится.

Ранее мы писали:

Три примы. Три богини балета. О гордости российского балета: Светлане Захаровой, Диане Вишневой, Ульяне Лопаткиной. 

Ульяна Лопаткина о том, каков ритм жизни настоящей балерины. Кроме как на занятия у станка, репетиции и выступления времени больше ни на что не остается. 

Балерина в большом городе. Жизнь после балета. Колонка артистки.


2 Не нравится 0 Нравится 04.02.2017 Теги: Мария Александрова

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