Джигурда готовится к съемкам в Голливуде

Недавно он обмолвился о намерении потребовать финансовую поддержку от бывшей жены. Но теперь Марина Анисина, кажется, может не переживать по этому поводу. Никита Джигурда готовится начать работу над новым проектом. По словам эпатажного барда, он снимется в голливудском порно.

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О своих планах артист рассказал журналистам издания Sobesednik.ru. «Совсем скоро я улетаю в Голливуд. Там намечены съемки художественно-порнографического фильма. Я буду играть Луку Мудищева с членом по колено. Естественно, приставным. В этой ситуации не могу оставаться мужем олимпийской чемпионки!»

Артист добавил, что бракоразводный процесс с Мариной Анисиной не завершен. И не исключено, что бывшие супруги могут воссоединиться. Никита уверяет, что в последнее время ему удается достаточно тепло общаться с Мариной.

Ранее Джигурда заявил о готовности пройти психиатрическое обследование. Бард таким образом собирается бороться против «клеветнической кампании на телевидении и в СМИ, нацеленной на его дискредитацию и проплаченной мафией». «Я дал свое согласие на обследование в нескольких институтах психиатрии — но только в присутствии независимой прессы, не поддающейся мафиозной порнографии», — заявил шоумен.

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Источник фото: Globallookpress.com