 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Джигурда готовится к съемкам в Голливуде


1 0

Недавно он обмолвился о намерении потребовать финансовую поддержку от бывшей жены. Но теперь Марина Анисина, кажется, может не переживать по этому поводу. Никита Джигурда готовится начать работу над новым проектом. По словам эпатажного барда, он снимется в голливудском порно.

О своих планах артист рассказал журналистам издания Sobesednik.ru. «Совсем скоро я улетаю в Голливуд. Там намечены съемки художественно-порнографического фильма. Я буду играть Луку Мудищева с членом по колено. Естественно, приставным. В этой ситуации не могу оставаться мужем олимпийской чемпионки!»

Артист добавил, что бракоразводный процесс с Мариной Анисиной не завершен. И не исключено, что бывшие супруги могут воссоединиться. Никита уверяет, что в последнее время ему удается достаточно тепло общаться с Мариной.

Ранее Джигурда заявил о готовности пройти психиатрическое обследование. Бард таким образом собирается бороться против «клеветнической кампании на телевидении и в СМИ, нацеленной на его дискредитацию и проплаченной мафией». «Я дал свое согласие на обследование в нескольких институтах психиатрии — но только в присутствии независимой прессы, не поддающейся мафиозной порнографии», — заявил шоумен.

Ранее мы писали: 

Джигурде обещан обряд экзорцизма. Бард скандалит с адвокатом жены. 

Почему Анисина подала на развод? Жорин обмолвился о проблемах с психикой Джигурды. 

Джигурда позорит жену. Бард показал компромат на Марину Анисину. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 04.02.2017 Теги: никита джигурда

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору