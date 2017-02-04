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Иванка Трамп лоббирует интересы секс-меньшинств


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Создатели сериала «Карточный домик» занервничали. По слухам, сейчас в Белом доме происходят события, которые не придумает никакой сценарист. А именно, Иванка Трамп (Ivanka Trump) лоббирует интересы ЛГБТ-сообщества и пока достаточно удачно.

Недавно стараниями Иванки и ее супруга Джареда Кушнера был заблокирован проект указа об отмене постановления Обамы о запрете дискриминации представителей секс-меньшинств на рабочем месте.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме, речь идет о черновике, который содержит "некоторые идеи", но не обязательно соответствует ходу мыслей Трампа и вряд ли мог быть подписан президентом. Тем не менее религиозные консерваторы надеются, что новый президент не будет поддерживать ЛГБТ-сообщество. Однако Иванка и ее муж в прошлом поддерживали некоторые лозунги ЛГБТ-движения.

Напомним, сейчас Иванка считается чуть ли не первой леди и, по некоторым данным, оказывает сильное влияние на отца. Джаред Кушнер официально занимает пост советника Трампа.

Ранее мы писали:

Дарья Жукова объединилась с Иванкой Трамп. Девушки блистают вместе.​

Стиль новой первой леди США – из треша в респектабельность. Мелания Трамп – дама невероятной красоты и с весьма своеобразным вкусом.

Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 04.02.2017 Теги: Иванка Трамп

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Обсуждение 2  

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  • Butterfly USA
    Мне вот интересно, когда начнется отстстаивание прав и интересов сексуального большинства? Уже оскомину набили обсуждение интересов вот этой группы людей. Никто не настаивает на дискриминации, но когда всерьез обсуждается тема, чтобы писать в документах в графе "родитель номер один" вместо "мать", чтобы никоим образом не ущемить интересы сексменьшинства, это уже слишком. Кроме того, а как определить, кто из них номер один и кто номер два при усыновлении ребенка парой геев, к примеру?
    		05.02.17 06:42
         
    0
         
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  • Nana
    Простите, а автор понимает значение слова "лоббирует"? Потому что по смыслу в статье оно используется в совершенно противоположном значении....
    		 04.02.17 17:36
         
    -2
         
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