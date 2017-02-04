Иванка Трамп лоббирует интересы секс-меньшинств

Создатели сериала «Карточный домик» занервничали. По слухам, сейчас в Белом доме происходят события, которые не придумает никакой сценарист. А именно, Иванка Трамп (Ivanka Trump) лоббирует интересы ЛГБТ-сообщества и пока достаточно удачно.

​

Недавно стараниями Иванки и ее супруга Джареда Кушнера был заблокирован проект указа об отмене постановления Обамы о запрете дискриминации представителей секс-меньшинств на рабочем месте.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме, речь идет о черновике, который содержит "некоторые идеи", но не обязательно соответствует ходу мыслей Трампа и вряд ли мог быть подписан президентом. Тем не менее религиозные консерваторы надеются, что новый президент не будет поддерживать ЛГБТ-сообщество. Однако Иванка и ее муж в прошлом поддерживали некоторые лозунги ЛГБТ-движения.

Напомним, сейчас Иванка считается чуть ли не первой леди и, по некоторым данным, оказывает сильное влияние на отца. Джаред Кушнер официально занимает пост советника Трампа.

Ранее мы писали:

Дарья Жукова объединилась с Иванкой Трамп. Девушки блистают вместе.​

Стиль новой первой леди США – из треша в респектабельность. Мелания Трамп – дама невероятной красоты и с весьма своеобразным вкусом.

Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается.

Источник фото: Globallookpress.com