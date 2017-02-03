Тина Канделаки кокетничает

Можно ли быть успешной бизнес-леди, любящей женой, заботливой мамой и эффектно при этом выглядеть? Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответит утвердительно. Более того, покажет на собственном примере.

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Тина - профи тайм-менеджмента. Она успевает воспитывать детей, строить гармоничные отношения с супругом, работать чуть ли не круглые сутки и при этом заниматься спортом. Стоит ли удивляться, что Канделаки регулярно получает комплименты?

«Коллега сказал, что я похожа на молодую учительницу из пикантного фильма. Слово "молодая", мужчины, даёт заряд бодрости зрелой женщине на весь день», — написала сегодня Тина, опубликовав соответствующий снимок.

Подписчики звезду поддержали: «Тина, не знаю, что Вы с собой сделали - похудели, удалили комки Бишу, но выглядеть стали супер! Очень молодо и стильно!», «Тина, вы всегда молоды и прекрасны! А про ваш прекрасный стиль вообще нет слов! Вы пример для очень многих женщин!», «Большая часть женщин не выглядит так даже в 25», «Образ получился трогательный...», «Вы похожи на Афродиту!»

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