 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Тина Канделаки кокетничает


0 0

Можно ли быть успешной бизнес-леди, любящей женой, заботливой мамой и эффектно при этом выглядеть? Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки ответит утвердительно. Более того, покажет на собственном примере.

Тина - профи тайм-менеджмента. Она успевает воспитывать детей, строить гармоничные отношения с супругом, работать чуть ли не круглые сутки и при этом заниматься спортом. Стоит ли удивляться, что Канделаки регулярно получает комплименты?

«Коллега сказал, что я похожа на молодую учительницу из пикантного фильма. Слово "молодая", мужчины, даёт заряд бодрости зрелой женщине на весь день», — написала сегодня Тина, опубликовав соответствующий снимок.

Подписчики звезду поддержали: «Тина, не знаю, что Вы с собой сделали - похудели, удалили комки Бишу, но выглядеть стали супер! Очень молодо и стильно!», «Тина, вы всегда молоды и прекрасны! А про ваш прекрасный стиль вообще нет слов! Вы пример для очень многих женщин!», «Большая часть женщин не выглядит так даже в 25», «Образ получился трогательный...», «Вы похожи на Афродиту!»

  •  
    Рисунок
    Тина Канделаки выглядит

Ранее мы писали:

Тина Канделаки: «Нельзя останавливаться ни на минуту». Все, что в нас меняется, меняется только упорным трудом, уверена знаменитость. 

Тина Канделаки против дряхлых мышц. По мнению звезды, вялые мышцы «способны изуродовать любой идеальный божий замысел». 

Тина Канделаки: «Я поправляюсь даже от вида еды». Теледива придерживается жесткой диеты.



0 Не нравится 0 Нравится 03.02.2017 Теги: Тина Каделаки

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору