Самбурская представила скандальный клип

Анастасия Самбурская всерьез задумалась о статусе «Звезда эпатажа № 1». Недавно она шокировала поклонников бритой головой, но это оказалось цветочками. А ягодками стал провокационный клип, по стилю слегка напоминающий работы группировки «Ленинград». Название ролика короткое и ясное - «Бл***».

Видео опубликовано НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Фев 2 2017 в 2:13 PST

Ролик Самбурской был представлен в Сети вчера вечером. Композиция исключительно для лиц 18+, поскольку используется ненормативная лексика! «Песня уже на айтюнсе, с цензурой и без. Делитесь впечатлениями. Но не надо путать критику с оскорблениями. А то мой психиатр уже со мной не справляется, не заставляйте меня плак-плак», — написала Анастасия в анонсе.

Разумеется, в комментариях началась буря: «Удивила, Настасья! Почему-то группа спайс гёлс вспомнилась)) тоже хулиганки )) только Настя одна за всех "жжет"))», «Тема не новая....скорее избитая. Слишком опускаться до мата не надо, думаю. Это слово очень мерзкое, если честно», «Супер! И песня, и клип! Я ваще-то тетя приличная, но иногда в нашей скучной жизни так не хватает вот такого треша», «Только в подворотне петь», «Иди, плиз, обратно в универ, ты там более воспитана».

Впрочем, сама артистка своей работой довольна: «Соблюдены все условия, свойственные артхаусу: финансовые затраты - небольшие, актеры - переигрывают, декорации лишены особой красоты, а сюжет - смысла. Коммерческий успех не преследуется - на TV клип гарантированно не попадет. Основная мысль придет к зрителю через отдельные реплики, музыку и место действия. События происходили в Лос-Анджелесе, в химчистке».

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