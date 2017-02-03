 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Самбурская представила скандальный клип


1 0

Анастасия Самбурская всерьез задумалась о статусе «Звезда эпатажа № 1». Недавно она шокировала поклонников бритой головой, но это оказалось цветочками. А ягодками стал провокационный клип, по стилю слегка напоминающий работы группировки «Ленинград». Название ролика короткое и ясное - «Бл***».

Ролик Самбурской был представлен в Сети вчера вечером. Композиция исключительно для лиц 18+, поскольку используется ненормативная лексика! «Песня уже на айтюнсе, с цензурой и без. Делитесь впечатлениями. Но не надо путать критику с оскорблениями. А то мой психиатр уже со мной не справляется, не заставляйте меня плак-плак», — написала Анастасия в анонсе.

Разумеется, в комментариях началась буря: «Удивила, Настасья! Почему-то группа спайс гёлс вспомнилась)) тоже хулиганки )) только Настя одна за всех "жжет"))», «Тема не новая....скорее избитая. Слишком опускаться до мата не надо, думаю. Это слово очень мерзкое, если честно», «Супер! И песня, и клип! Я ваще-то тетя приличная, но иногда в нашей скучной жизни так не хватает вот такого треша», «Только в подворотне петь», «Иди, плиз, обратно в универ, ты там более воспитана».

Впрочем, сама артистка своей работой довольна: «Соблюдены все условия, свойственные артхаусу: финансовые затраты - небольшие, актеры - переигрывают, декорации лишены особой красоты, а сюжет - смысла. Коммерческий успех не преследуется - на TV клип гарантированно не попадет. Основная мысль придет к зрителю через отдельные реплики, музыку и место действия. События происходили в Лос-Анджелесе, в химчистке».

  •  
    Рисунок
    Ваше мнение о работе Самбурской?

Ранее мы писали:

Самбурская скомпрометировала мужа Бородиной. Появились слухи о романе актрисы с Курбаном Омаровым.

Настасья Самбурская: «Мне худеть лениво». Актриса предпочитает здоровый сон фитнесу.

Самбурская начинает сотрудничество с мужем Бородиной. Актриса и бизнесмен запускают новый проект. 


0 Не нравится 1 Нравится 03.02.2017 Теги: Анастасия Самбурская

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору