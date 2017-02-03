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Разина высмеяла Апину


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Алена Апина сегодня не может пожаловаться на недостаток поклонников. Впрочем, на дефицит хейтеров тоже. Певицу довольно жестко раскритиковали за откровенный клип на песню «Близость», и дискуссия продолжается. На днях свое мнение высказала экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина.

В очередной беседе с журналистами Разина посоветовала коллеге обратить внимание на подходящие для съемок костюмы, а не позировать полуобнаженной. «В 50 лет, деточка, ты уже должна думать, что надевать перед камерой», - цитирует Светлану Russianshowbiz.info.

Стоит отметить, что Разина и Апина уже давно в довольно прохладных отношениях. По словам Светланы, у Алены звездная болезнь и она смотрит на коллег свысока.

Тем временем сама 52-летняя Апина сообщила, что на критику уже почти не обращает внимания. «У- ух! Живу, как в сказке! В сказке Чуковского: А потом позвонил медведь и как начал, как начал реветь!... И такая дребедень целый день! Ждёте объяснений и оправданий?!?! Я же заканчиваю собирать новую "бомбу"! Мне нравится. Веселее!»

Ранее Алена не раз подчеркивала, что «возраст - всего лишь цифра».

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    Как вы считаете, стоило ли Апиной обнажаться?

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2 Не нравится 1 Нравится 03.02.2017 Теги: Алена Апина

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