Кайли Миноуг разбили сердце

Она пережила много испытаний, справилась с массой трудностей. И все-таки певице Кайли Миноуг (Kylie Minogue) нет покоя. Только на днях звезда рассказывала о подготовке к свадьбе. А теперь стало известно о разрыве.

Фото опубликовано @guysandpeople Фев 2 2017 в 4:49 PST

Кайли разорвала отношения с британским актером Джошуа Сассом (Joshua Sasse). По иронии судьбы именно год назад пара официально объявила о помолвке. По данным таблоидов, причиной разрыва стала измена Сасса. По слухам, Джошуа слишком сблизился с испанской актрисой Мартой Миланс (Marta Milans).







Несколько недель назад у Миноуг состоялся весьма откровенный разговор. По словам инсайдеров, певица была в ярости. Чтобы слегка развеяться, звезда отправилась на Неделю высокой моды в Париж, а вернувшись, приняла окончательное решение о разрыве. Причем решение далось непросто. «Сейчас она чувствует себя совершенно опустошенной».

Напомним, отношения Кайли с Джошуа завязались два года назад. Артисты познакомились на съемках, и, по словам певицы, актер сразу произвел на нее впечатление. «Он невероятный! Просто потрясающий парень! Я очень счастлива», - признавалась Миноуг.

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