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Кайли Миноуг разбили сердце


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Она пережила много испытаний, справилась с массой трудностей. И все-таки певице Кайли Миноуг (Kylie Minogue) нет покоя. Только на днях звезда рассказывала о подготовке к свадьбе. А теперь стало известно о разрыве.

Кайли разорвала отношения с британским актером Джошуа Сассом (Joshua Sasse). По иронии судьбы именно год назад пара официально объявила о помолвке. По данным таблоидов, причиной разрыва стала измена Сасса. По слухам, Джошуа слишком сблизился с испанской актрисой Мартой Миланс (Marta Milans).

 
 
 

Несколько недель назад у Миноуг состоялся весьма откровенный разговор. По словам инсайдеров, певица была в ярости. Чтобы слегка развеяться, звезда отправилась на Неделю высокой моды в Париж, а вернувшись, приняла окончательное решение о разрыве. Причем решение далось непросто. «Сейчас она чувствует себя совершенно опустошенной».

Напомним, отношения Кайли с Джошуа завязались два года назад. Артисты познакомились на съемках, и, по словам певицы, актер сразу произвел на нее впечатление. «Он невероятный! Просто потрясающий парень! Я очень счастлива», - признавалась Миноуг.

Ранее мы писали:

Кайли Миноуг: «Не знаю, выйду ли я когда-нибудь замуж». Певица тем не менее считает себя большим романтиком.

Кайли Миноуг: «Приходится принимать свой возраст». Певица успокаивает себя тем, что повезло «быть здесь и сейчас». 

Песня дня. Бодрящее регги от Кайли Миноуг. Звезда представила композицию Black and White. 

 



0 Не нравится 0 Нравится 03.02.2017 Теги: Кайли Миноуг

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