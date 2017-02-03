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Ким Бейсингер представила «На пятьдесят оттенков темнее»


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В свое время она свела с ума миллионы мужчин, сыграв в картине «Девять с половиной недель». И вообще, Ким Бейсингер (Kim Basinger) считалась одной из самых сексуальных актрис своего поколения. Хотя и сегодня звезда может дать фору красавицам помоложе.

  • Ким Бейсингер
  • Ким Бейсингер
  • Дакота Джонсон
  • Джейми Дорнан
 
 
 

Накануне Ким стала одной из самых ярких звезд премьеры эротического триллера «На пятьдесят оттенков темнее». 63-летняя Бейсингер, сыгравшая роль Елены, первой возлюбленной Кристиана Грея, появилась в элегантном черном платье с кокетливым декольте. Наряд очень удачно подчеркивал стройную фигуру актрисы. Правда, сплетники отметили, что с пластикой лица Ким переборщила. Действительно, лицо звезды выглядело несколько припухшим.

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    Рисунок
    Вы находите пластику Ким неудачной?

Также на премьере блистали исполнители главных ролей - Дакота Джонсон (Dakota Johnson) и Джейми Дорнан (Jamie Dornan).

«Работать с Ким было большим удовольствием, - призналась недавно Дакота. - Когда я впервые посмотрела «9 1/2 недель», весь мой мир буквально перевернулся с ног на голову. Это почти что судьба, что она снялась в нашем фильме, учитывая сходство между «Неделями» и этой франшизой. Она такая талантливая, ни на кого не похожая, совершенно сногсшибательная. В моих нарциссических мечтах это стечение обстоятельств - как посвящение в рыцари, как передача эстафеты, если угодно! Я бы, наверное, предпочла остаться в тени того великого фильма, но я же девочка, дайте мне помечтать».

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 03.02.2017 Теги: Ким Бейсингер

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