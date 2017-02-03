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Кейт Мосс обнажилась для стильной фотосессии


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В прошлом месяце она отметила 43-летие. Но Кейт Мосс (Kate Moss) все еще есть что показать! Топ-модель стала звездой мартовского номера журнала W, и она согласилась обнажиться перед камерой.

  • Кейт Мосс
  • Дженнифер Лопес
  • Донателла Версаче
 
 
 

На фотосессию для мартовской обложки W редакция пригласила не только Кейт, но и Донателлу Версаче (Donatella Versace), Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez), Джессику Честейн (Jessica Chastain) и Тараджи П. Хенсон (Taraji P Henson). Звезды позировали знаменитому фотодуэту Мерт Алас (Mert Alas) - Маркус Пигго (Marcus Piggott), и снимок Мосс получился самым провокационным.

В сопроводительном интервью дамы рассуждали о возрасте и теле. «Моя мама часто говорила мне: «Ты не слишком фотогенична», — поведала Кейт. — И в юности я была не очень довольна собственным телом. Но с начала моей карьеры фотографы всегда заставляли меня раздеваться, поэтому я просто привыкла чувствовать себя комфортно обнаженной».

«Когда мне было лет 20, я не особенно ценила свое тело и свою внешность, — рассказала Дженнифер. - А теперь я в образе: «Посмотрите на меня!» Это не тщеславие, не высокомерие. Я просто ценю себя. Но речь не о совершенстве. Мне нравятся и мои недостатки».

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0 Не нравится 1 Нравится 03.02.2017 Теги: Кейт Мосс

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