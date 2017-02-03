 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Джоли раскритиковала Трампа


2 4

Голливуд продолжает протестовать против действий президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Ранее Мадонна (Madonna) заявила о желании «взорвать Белый дом». Затем недовольство эмиграционной политикой высказал Эштон Кутчер (Ashton Kutcher). Теперь свое мнение озвучила Анджелина Джоли (Angelina Jolie).

В специальной колонке The New York Times Джоли написала, что гордится своей страной, дававшей убежище гонимым и притесняемым. Она отметила, что глобальный кризис ситуации с беженцами и угроза терроризма в какой-то степени могут оправдать ужесточение эмиграционной политики, однако действия политиков ни в коем случае не должны основываться на страхе.

Как пишет звезда, менее 1% беженцев со всего мира поселяются в США или любой другой стране на длительное время. В общей сложности насчитывается 65 млн беженцев и перемещенных лиц, и девять из десяти беженцев живут в бедных странах и странах со средним доходом, а не в развитых странах.

По мнению Анджелины, администрация президента играет с огнем. Если руководители США дадут понять, что "закрывать дверь" для беженцев или дискриминировать их по признаку религии приемлемо, то тенденция может распространиться и на другие государства. А отказываться от традиционных американских ценностей нельзя.

Напомним, 27 января Трамп подписал документ, согласно которому прием беженцев из Сирии в США приостанавливается. Также введен запрет на посещение США для граждан семи государств — Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Ранее мы писали:

Трамп против Мадонны. Президент ответил на выпад звезды.​

Эштон Кутчер против Дональда Трампа. Актер возмущен изменением эмиграционной политики.

Анджелина Джоли готова к войне с Питтом. Актриса настаивает на единоличной опеке. 



4 Не нравится 2 Нравится 03.02.2017 Теги: Анджелина Джоли

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору