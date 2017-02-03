Джоли раскритиковала Трампа

Голливуд продолжает протестовать против действий президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Ранее Мадонна (Madonna) заявила о желании «взорвать Белый дом». Затем недовольство эмиграционной политикой высказал Эштон Кутчер (Ashton Kutcher). Теперь свое мнение озвучила Анджелина Джоли (Angelina Jolie).

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В специальной колонке The New York Times Джоли написала, что гордится своей страной, дававшей убежище гонимым и притесняемым. Она отметила, что глобальный кризис ситуации с беженцами и угроза терроризма в какой-то степени могут оправдать ужесточение эмиграционной политики, однако действия политиков ни в коем случае не должны основываться на страхе.

Как пишет звезда, менее 1% беженцев со всего мира поселяются в США или любой другой стране на длительное время. В общей сложности насчитывается 65 млн беженцев и перемещенных лиц, и девять из десяти беженцев живут в бедных странах и странах со средним доходом, а не в развитых странах.

По мнению Анджелины, администрация президента играет с огнем. Если руководители США дадут понять, что "закрывать дверь" для беженцев или дискриминировать их по признаку религии приемлемо, то тенденция может распространиться и на другие государства. А отказываться от традиционных американских ценностей нельзя.

Напомним, 27 января Трамп подписал документ, согласно которому прием беженцев из Сирии в США приостанавливается. Также введен запрет на посещение США для граждан семи государств — Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Ранее мы писали:

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