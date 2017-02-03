Бузова готовится ко Дню Валентина
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Уже совсем скоро наступит самый масштабный праздник влюбленных. Увы, но обычно этот день болезненно воспринимается одинокими девушками. Но Ольга Бузова знает, чем себя занять. Ведущая готовится к выступлению на сцене СК «Олимпийский», которое состоится именно 14 февраля.
Недавно Ольга выпустила свою вторую композицию «Привыкаю», а теперь работает над своей хореографией и постановкой для концерта. «Пока некоторые пишут мне, что я не умею танцевать, не умею петь и вообще ничего не умею, распускают сплетни и плетут интриги (причем как женщины, так и мужчины), я круглосуточно работаю над собой!» — сообщила звезда в соцсетях, опубликовав видео с репетиции.
Менее чем за сутки ролик набрал более 1,4 млн просмотров.
Мнения поклонников разошлись. Многие старались поддержать артистку, некоторые указывали на то, что ей не хватает таланта, были и предложения отправиться на «Евровидение». «Но ты реально не умеешь петь, это не сплетни», «Единственное, что ты не умеешь делать - это танцевать!», «Олечка, молодец, настоящий пример истинного артиста», «Певица, Оля, правда, с тебя никудышная! Ну да ладно, каждому - свое. Чем ты хуже, чем все остальные такие же "певцы и певицы"?»
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Что с лицом Ольги Бузовой? Поклонники заметили изменения во внешности ведущей.
Бузова совершила «Прорыв года». Ведущая получила почетную награду.Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию.
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Обсуждение 1
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ТинаБудет выступать в СК "Олимпийский"? Какой ужас. У нас что дефицит профессиональных исполнителей, если под фонограмму будет выступать безголосая выпускница Д-2. Еще лезет в спектаклях играть. Для начала получила бы хотя бы высшее театральное и музыкальное образование. Интересно и как дорого обойдутся Бузовой ее выступления? Другого варианта появления заштатной Бузовой я не вижу.
03.02.17 18:29