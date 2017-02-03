Бузова готовится ко Дню Валентина

Уже совсем скоро наступит самый масштабный праздник влюбленных. Увы, но обычно этот день болезненно воспринимается одинокими девушками. Но Ольга Бузова знает, чем себя занять. Ведущая готовится к выступлению на сцене СК «Олимпийский», которое состоится именно 14 февраля.

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Фев 2 2017 в 7:15 PST

Недавно Ольга выпустила свою вторую композицию «Привыкаю», а теперь работает над своей хореографией и постановкой для концерта. «Пока некоторые пишут мне, что я не умею танцевать, не умею петь и вообще ничего не умею, распускают сплетни и плетут интриги (причем как женщины, так и мужчины), я круглосуточно работаю над собой!» — сообщила звезда в соцсетях, опубликовав видео с репетиции.

Менее чем за сутки ролик набрал более 1,4 млн просмотров.

Мнения поклонников разошлись. Многие старались поддержать артистку, некоторые указывали на то, что ей не хватает таланта, были и предложения отправиться на «Евровидение». «Но ты реально не умеешь петь, это не сплетни», «Единственное, что ты не умеешь делать - это танцевать!», «Олечка, молодец, настоящий пример истинного артиста», «Певица, Оля, правда, с тебя никудышная! Ну да ладно, каждому - свое. Чем ты хуже, чем все остальные такие же "певцы и певицы"?»

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