Автомобиль MINI Cooper — легкий, послушный и доступный

Российский рынок новых автомобилей переживает не самые лучшие времена, и это вполне резонно, учитывая текущие реалии в стране. Демонстрируя неутешительную динамику, уровень продаж продукции первичного автопрома по сравнению с прошлым годом снизился весьма заметно. Только за последние десять месяцев 2016 г. продажи упали по отношению к отчетному периоду предыдущего года на 13,3 %.

В свою очередь вторичный рынок проявляет большую стабильность в кризисных условиях и даже пытается развиваться, что ему вполне удается. В аналитическом агентстве «Автостат» было замечено, что за ноябрь текущего года российские автолюбители приобрели 447,3 тыс. подержанных автомобилей, в то время как во время прошлогодних ноябрьских продаж было реализовано на 11,6 % меньше б/у авто. При этом покупатели пытаются подобрать наиболее универсальные, небольшие и экономичные варианты. Среди таких моделей почетное место занимает британский компактный хетчбэк MINI Cooper — спортивный экземпляр с агрессивной внешностью и комфортной начинкой от компании BMW. Согласно информации каталога «Автопоиск», б/у MINI Cooper сегодня в Санкт-Петербурге можно купить всего за 500-700 тыс. рублей. Разве это много для эффектной и шустрой малолитражки с репутацией легенды автоспорта, если столько же стоит самая обычная, хоть и новая, «Лада»?!

Секреты малолитражки с пробегом: что и почем?

Анализ объявлений, представленных продавцами авто MINI Cooper на сайте «Автопоиск» в Питере, позволяет сделать такие выводы:

Стартовая стоимость подержанного компактного хетчбэка равна 360-380 тыс. рублей – именно за такие деньги можно стать обладателем модели 2004-2006 гг. выпуска с пробегом 150-180 тыс. км (число таких предложений составляет 10,5% в общей массе объявлений).

Авто с пробегом 100-150 тыс. км представлено в количестве 55%, цена на эти модели зависит от года выпуска (2006-2011 гг.) и колеблется в диапазоне 410-530 тыс. рублей.

От 550 тыс. руб. продаются варианты 2008-2016 гг. выпуска, намотавшие до сотни тысяч.

Полноприводная версия представлена всего в единственном экземпляре и оценена в 1,75 млн. рублей.

Модели с МКПП (5,3%) продаются по 450-470 тыс. руб., вариаторные решения (5,3%) реализуются по 380 тыс. руб., а остальной ценовой диапазон заполнен автоматикой.

Аналитическое агентство «Автостат» сообщает, что по итогам десяти месяцев 2016 г. на российском рынке было продано 1107 автомобилей MINI. Учитывая общий спад продаж и стоимость фирменной автотехники, эта цифра выглядит красноречиво и свидетельствует о стабильном интересе к малолитражным решениям производителя. Мотивируют качественное исполнение модели, оригинальный дизайн и выгодные опциональные пакеты.



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