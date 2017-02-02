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Вита Сидоркина стала звездой Sports Illustrated


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Русские девушки - самые-самые! Что еще раз доказала модель из Хабаровска Вита Сидоркина. Вита стала одной из звезд нового выпуска знаменитого календаря Sports Illustrated Swimsuit's.

  • Вита с женихом Валерио Морабито
 
 
 

22-летняя Сидоркина позировала для Sports Illustrated на пляже в конфетно-розовом бикини. Получилась этакая ванильная секс-бомба. Интригующе, провокационно, но ничуть не вульгарно. Очень эффектный снимок, считают светские обозреватели.

Карьера Виты началась в 2011 году, когда девушка поучаствовала сразу в трех крупных показах брендов Tory Burch, Moncler Gamme Rouge и Hermes. Девушка также вела блог «Из России с любовью», в котором делилась секретами закулисья модного мира и бьюти-советами. В 2014 году заключила контракт с Victoria's Secret, но на знаменитом шоу бренда блеснула лишь в 2015 году.

Сейчас Сидоркина готовится к свадьбе. Недавно бойфренд девушки, бизнесмен Валерио Морабито, сделал ей предложение. Вита сказала «да». Между прочим, десять лет назад, в 2007 году, Морабито подумывал отправиться под венец с топ-моделью Ириной Шейк.

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0 Не нравится 1 Нравится 02.02.2017 Теги: Вита Сидоркина

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