Вита Сидоркина стала звездой Sports Illustrated

Русские девушки - самые-самые! Что еще раз доказала модель из Хабаровска Вита Сидоркина. Вита стала одной из звезд нового выпуска знаменитого календаря Sports Illustrated Swimsuit's.







22-летняя Сидоркина позировала для Sports Illustrated на пляже в конфетно-розовом бикини. Получилась этакая ванильная секс-бомба. Интригующе, провокационно, но ничуть не вульгарно. Очень эффектный снимок, считают светские обозреватели.

Карьера Виты началась в 2011 году, когда девушка поучаствовала сразу в трех крупных показах брендов Tory Burch, Moncler Gamme Rouge и Hermes. Девушка также вела блог «Из России с любовью», в котором делилась секретами закулисья модного мира и бьюти-советами. В 2014 году заключила контракт с Victoria's Secret, но на знаменитом шоу бренда блеснула лишь в 2015 году.

Сейчас Сидоркина готовится к свадьбе. Недавно бойфренд девушки, бизнесмен Валерио Морабито, сделал ей предложение. Вита сказала «да». Между прочим, десять лет назад, в 2007 году, Морабито подумывал отправиться под венец с топ-моделью Ириной Шейк.

Ранее мы писали:

Водянова, Шейк, Пивоварова... Выбираем лучшую русскую модель. Кого мы коронуем как самую прекрасную из наших знаменитых красавиц?

Ирина Шейк обнажилась с моделями Victoria's Secret. Звезда не скрывает тело.

Ирина Шейк: «Люблю золото – я ведь русская!» Модель рассказала о любимых оттенках.