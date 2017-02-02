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Васильев оценил Шнуровых


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Сергей Шнуров на сегодня - один из самых ярких персонажей отечественного шоу-бизнеса. А его супруга Матильда называет себя главной модницей Петербурга. С последним можно поспорить. Хотя модный историк Александр Васильев считает, что мадам Шнурова действительно хороша.

 
 
 

«Когда у меня спрашивают, кто у вас тут it girl, я отвечаю, что никого, кроме меня, нет. Я единственная женщина во всем городе, кому идут сумасшедшие дизайнерские вещи и которая может их покупать. Продавцы меня знают, обожают и шлют sms вроде "пришел шарф из пятнадцати кусков разноцветного меха — пожалуйста, заберите"», — заявила Матильда в одном из интервью Tatler.

Заявление довольно смелое и даже провокационное. Но не зря же Шнуров заслужил звание мастера провокаций. «Мне кажется, называя себя самой модной девушкой Петербурга, жена Сергея все-таки преувеличивает свою значимость. Я, например, часто бываю на берегах Невы, но еще вчера не знал о существовании Матильды Шнуровой. Но мне нравятся женщины, которые живут с такой уверенностью в себе. Выглядит она хорошо. Одета модно. Фигура прекрасная», — рассуждает Александр Васильев.

В своей колонке для издания «7 Дней» фэшн-гуру отмечает, что выглядит чета Шнуровых очень гармонично. И признался, что он немного завидует солисту группы «Ленинград». «Мечтаю быть таким же стройным, как Шнур, потому что у него совсем нет лишних килограммов».

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    Рисунок
    Стиль Матильды Шнуровой

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1 Не нравится 0 Нравится 02.02.2017 Теги: Сергей Шнуров Матильда Шнурова

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