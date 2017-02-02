T-Killah против Бузовой

Телеведущая Ольга Бузова старательно работает над музыкальной карьерой и уже выпустила два хита. Песни звезды стали лидерами чартов и звучат чуть ли не из каждого утюга. Однако многие российские исполнители относятся к творчеству девушки скептически. Рэпер T-Killah, например, уверяет, что от композиций Бузовой ему дурно.

В эфире передачи #ЗвездаПой произошел скандальный инцидент. Ведущий предложил T-Killah исполнить хит «Под звуки поцелуев», на что артист отреагировал крайней негативно, пишет Life.ru. «Нет, нет ... вы что? Нет! Вы что? Вы с ума сошли! У меня сейчас кровь из ушей пойдет», — воскликнул певец, добавив матерную брань.

Впрочем, рэпер, который дружит с бывшим супругом Ольги Дмитрием Тарасовым, вообще довольно недружелюбен по отношению к ведущей. Так, после скандала с появившейся в Сети перепиской Бузовой с Нагиевым он заявил журналистам, что ведущая просто эксплуатирует образ жертвы.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 31 2017 в 7:26 PST

«Если честно, для меня ничего шокирующего нет. После того, как мне в слезах тетя Оля — мама Димы — показала переписку, где ее Бузова называет животным и всячески издевается, я понял, что для этого человека ничего святого нет. Надеюсь, сейчас Бузова перестанет дурачить людей своими высказываниями, своим страдальческим видом и бредовыми хештегами».

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