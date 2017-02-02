Шепелев защитит интересы сына в суде

В Перовском суде Москвы началось разбирательство между благотворительной организацией «Русфонд» и наследниками Жанны Фриске. Предмет спора - все те же средства, перечисленные на лечение звезды. Отчет о расходах не предоставлен, и у представителей фонда есть версия, что часть денег была использована не по назначению. Родные покойной артистки на заседание суда не приехали.

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На досудебную стадию процесса явились лишь представители «Русфонда». В ходе заседания были уточнены исковые требования. Поскольку наследство поп-звезды принято родителями и ребенком, то суд постановил привлечь Ольгу и Владимира Фриске и Платона Шепелева в качестве соответчиков по делу. Предполагается, что интересы четырехлетнего Платона будет представлять его отец Дмитрий Шепелев.

По информации издания «Московский Комсомолец», юристы «Русфонда» также представили суду документы, согласно которым за несколько дней до смерти певицы один из ее наследников обналичил средства со счетов звезды.

Напомним, в октябре 2014 года на счет Жанны Фриске были направлены деньги на сумму более 25 миллионов рублей, собранные в ходе специальной акции. Отчет о расходах был предоставлен на сумму менее пяти миллионов. 15 июня 2015 года артистка скончалась. Родственники представить отчет о расходовании оставшихся 20 миллионов отказались.

Суд определил продолжить досудебную стадию 28 февраля, чтобы ответчики смогли подготовиться к слушанию по существу.

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