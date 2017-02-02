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Нюша собирает пазл любви


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Она влюблена и любима. И скоро сменит семейный статус. А пока певица Нюша хочет поддержать влюбленные пары. Для своих многочисленных поклонников певица запустила особый флешмоб.

Сегодня Нюша анонсировала в Instagram специальную акцию: «Друзья, в преддверии Дня всех Влюблённых я решила запустить флешмоб #пазллюбви. <...>. Я хочу соединить всех нас в одно целое - любовь!»

Напомним, сама артистка сейчас невеста. Недавно ее возлюбленный, советник президента Международной федерации студенческого спорта FISU Игорь Сивов, сделал певице предложение. Как рассказала звезда в интервью OK!, это была любовь с первого взгляда. «Когда мы с ним только заговорили, мне показалось, что я знаю его всю жизнь…»

Жених старается поддерживать девушку практически во всех начинаниях. А сама Нюша свои эмоции и чувства попыталась передать в новой песне «Тебя любить», которая получилась весьма откровенной. При этом артистка предпочитает соблюдать приватность. «Счастье любит тишину. Все-таки это моя личная жизнь, и я не вижу необходимости выносить ее на публичное обсуждение, хочется, чтобы она была под защитой… Считаю, что береженого бог бережет».

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Ранее мы писали:

Нюша мечтает о ребенке. Материнский инстинкт просыпается. 

Нюша: «Вся семья помогает мне в карьере». У певицы крепкий тыл и мощная поддержка. 

Нюша: «Я все еще в поиске своего стиля». Певица экспериментирует. 


0 Не нравится 0 Нравится 02.02.2017 Теги: Нюша

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