Нюша собирает пазл любви

Она влюблена и любима. И скоро сменит семейный статус. А пока певица Нюша хочет поддержать влюбленные пары. Для своих многочисленных поклонников певица запустила особый флешмоб.

Видео опубликовано Nyusha (@nyusha_nyusha) Фев 2 2017 в 1:24 PST

Сегодня Нюша анонсировала в Instagram специальную акцию: «Друзья, в преддверии Дня всех Влюблённых я решила запустить флешмоб #пазллюбви. <...>. Я хочу соединить всех нас в одно целое - любовь!»

Напомним, сама артистка сейчас невеста. Недавно ее возлюбленный, советник президента Международной федерации студенческого спорта FISU Игорь Сивов, сделал певице предложение. Как рассказала звезда в интервью OK!, это была любовь с первого взгляда. «Когда мы с ним только заговорили, мне показалось, что я знаю его всю жизнь…»

Жених старается поддерживать девушку практически во всех начинаниях. А сама Нюша свои эмоции и чувства попыталась передать в новой песне «Тебя любить», которая получилась весьма откровенной. При этом артистка предпочитает соблюдать приватность. «Счастье любит тишину. Все-таки это моя личная жизнь, и я не вижу необходимости выносить ее на публичное обсуждение, хочется, чтобы она была под защитой… Считаю, что береженого бог бережет».

Ранее мы писали:

Нюша: «Вся семья помогает мне в карьере». У певицы крепкий тыл и мощная поддержка.