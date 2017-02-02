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Марго Робби превращается в звезду льда


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Марго Робби превращается в звезду льда

Актриса Марго Робби (Margot Robbie) продолжает приятно удивлять. В прошлом году она поразила публику, великолепно сыграв безбашенную Харли Квин в «Отряде самоубийц». А теперь вышла на лед. В роли знаменитой фигуристки.

Марго приступила к съемкам в байопике «Я, Тоня». На днях звезда была замечена на катке в Атланте, Джорджия, и судя по ролику, Робби отлично вошла в роль королевы льда.

В центре сюжета фильма - скандальная история фигуристки Тони Хардинг. Спортсменка известна как первая американка, выполнившая тройной аксель на соревнованиях.

В 1994 году бывший муж Тони Джефф Гиллоули напал на тренировке на Нэнси Керриган, одну из главных соперниц Хардинг. Из-за травмы Нэнси отказалась от участия в национальном первенстве. Хардинг выиграла чемпионат США, и они обе, вместе с Керриган, попали в олимпийскую сборную.

Позже Тоня призналась, что знала о подготовке к нападению. Ассоциация фигурного катания США и Национальный Олимпийский комитет США инициировали процедуру исключения Хардинг из команды. Фигуристка пригрозила судебным иском, и дело замяли.

Однако через некоторое время Гиллоули принял соглашение о признании вины в обмен на свидетельские показания против Хардинг. Тоня Хардинг избежала предъявления иска и возможного заключения в тюрьму, признав вину во вступлении в сговор с нападавшими с целью помешать их судебному преследованию. Она была вынуждена сняться с прошедшего чемпионата США и выйти из Ассоциации фигурного катания.

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    Как вам Марго на льду?

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0 Не нравится 0 Нравится 02.02.2017 Теги: Марго Робби

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